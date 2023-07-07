- Прирост
- Баланс
Как рассчитывается Прирост в сигналах?
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
876
Прибыльных трейдов:
635 (72.48%)
Убыточных трейдов:
241 (27.51%)
Лучший трейд:
13.55 USD
Худший трейд:
-32.07 USD
Общая прибыль:
969.74 USD (115 447 pips)
Общий убыток:
-882.19 USD (91 574 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (143.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
143.27 USD (29)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
13.69%
Макс. загрузка депозита:
44.18%
Последний трейд:
21 час
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
0.40
Длинных трейдов:
407 (46.46%)
Коротких трейдов:
469 (53.54%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
0.10 USD
Средняя прибыль:
1.53 USD
Средний убыток:
-3.66 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-1.09 USD)
Макс. убыток в серии:
-71.18 USD (5)
Прирост в месяц:
3.54%
Годовой прогноз:
42.99%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
219.73 USD (79.86%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
79.85% (219.69 USD)
По эквити:
26.27% (11.29 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|876
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|88
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|24K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +13.55 USD
Худший трейд: -32 USD
Макс. серия выигрышей: 29
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +143.27 USD
Макс. убыток в серии: -1.09 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 2
|
FBS-Real-4
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 7
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 1
|
InstaForex-Europe.com
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN
|0.00 × 3
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
BlackwellGlobal2-Live3
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real04
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 3
|
Darwinex-Live
|0.00 × 2
|
GlobalFinInterflow-Asia 1
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 5
|
FXPRIMUS-Live-3
|0.00 × 1
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.00 × 4
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 1
|
ACYFX-Live
|0.14 × 7
|
Exness-Real3
|0.17 × 6
|
ICMarkets-Live15
|0.18 × 11
