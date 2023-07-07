СигналыРазделы
Yicun Xiong

FUTURE USDJPY

Yicun Xiong
0 отзывов
Надежность
129 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 120%
Tickmill-Live02
1:500
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
876
Прибыльных трейдов:
635 (72.48%)
Убыточных трейдов:
241 (27.51%)
Лучший трейд:
13.55 USD
Худший трейд:
-32.07 USD
Общая прибыль:
969.74 USD (115 447 pips)
Общий убыток:
-882.19 USD (91 574 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (143.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
143.27 USD (29)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
13.69%
Макс. загрузка депозита:
44.18%
Последний трейд:
21 час
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
0.40
Длинных трейдов:
407 (46.46%)
Коротких трейдов:
469 (53.54%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
0.10 USD
Средняя прибыль:
1.53 USD
Средний убыток:
-3.66 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-1.09 USD)
Макс. убыток в серии:
-71.18 USD (5)
Прирост в месяц:
3.54%
Годовой прогноз:
42.99%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
219.73 USD (79.86%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
79.85% (219.69 USD)
По эквити:
26.27% (11.29 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 876
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 88
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 24K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +13.55 USD
Худший трейд: -32 USD
Макс. серия выигрышей: 29
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +143.27 USD
Макс. убыток в серии: -1.09 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AxioryAsia-02Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live19
0.00 × 3
ICMarkets-Live18
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 2
FBS-Real-4
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 1
XMTrading-Real 7
0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 17
0.00 × 1
InstaForex-Europe.com
0.00 × 1
ForexTime-ECN
0.00 × 3
FXCL-Main2
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 1
BlackwellGlobal2-Live3
0.00 × 1
FxPro.com-Real04
0.00 × 2
EGlobal-Cent4
0.00 × 3
Darwinex-Live
0.00 × 2
GlobalFinInterflow-Asia 1
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 5
FXPRIMUS-Live-3
0.00 × 1
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.00 × 4
EGlobal-Cent5
0.00 × 1
ACYFX-Live
0.14 × 7
Exness-Real3
0.17 × 6
ICMarkets-Live15
0.18 × 11
еще 148...
Нет отзывов
2025.12.03 21:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 10:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.13 20:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 04:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 19:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 06:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 02:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 04:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 14:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 10:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.15 18:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 21:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 21:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.01 05:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.04 08:53
A large drawdown may occur on the account again
2024.11.29 01:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.19 09:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.04 20:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.30 20:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.11 19:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.