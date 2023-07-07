- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
823
Profit Trade:
592 (71.93%)
Loss Trade:
231 (28.07%)
Best Trade:
13.55 USD
Worst Trade:
-32.07 USD
Profitto lordo:
913.99 USD (107 756 pips)
Perdita lorda:
-870.53 USD (90 257 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (143.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
143.27 USD (29)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
13.69%
Massimo carico di deposito:
44.18%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
0.20
Long Trade:
380 (46.17%)
Short Trade:
443 (53.83%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
0.05 USD
Profitto medio:
1.54 USD
Perdita media:
-3.77 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-1.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-71.18 USD (5)
Crescita mensile:
-27.52%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
219.73 USD (79.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
79.85% (219.69 USD)
Per equità:
26.27% (11.29 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|823
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|43
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|18K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +13.55 USD
Worst Trade: -32 USD
Vincite massime consecutive: 29
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +143.27 USD
Massima perdita consecutiva: -1.09 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 2
|
FBS-Real-4
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 7
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 1
|
InstaForex-Europe.com
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN
|0.00 × 3
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
BlackwellGlobal2-Live3
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real04
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 3
|
Darwinex-Live
|0.00 × 2
|
GlobalFinInterflow-Asia 1
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 5
|
FXPRIMUS-Live-3
|0.00 × 1
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.00 × 4
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 1
|
ACYFX-Live
|0.14 × 7
|
Exness-Real3
|0.17 × 6
|
ICMarkets-Live15
|0.18 × 11
