SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / FUTURE USDJPY
Yicun Xiong

FUTURE USDJPY

Yicun Xiong
0 recensioni
Affidabilità
116 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 30%
Tickmill-Live02
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
823
Profit Trade:
592 (71.93%)
Loss Trade:
231 (28.07%)
Best Trade:
13.55 USD
Worst Trade:
-32.07 USD
Profitto lordo:
913.99 USD (107 756 pips)
Perdita lorda:
-870.53 USD (90 257 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (143.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
143.27 USD (29)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
13.69%
Massimo carico di deposito:
44.18%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
0.20
Long Trade:
380 (46.17%)
Short Trade:
443 (53.83%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
0.05 USD
Profitto medio:
1.54 USD
Perdita media:
-3.77 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-1.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-71.18 USD (5)
Crescita mensile:
-27.52%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
219.73 USD (79.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
79.85% (219.69 USD)
Per equità:
26.27% (11.29 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 823
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 43
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 18K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +13.55 USD
Worst Trade: -32 USD
Vincite massime consecutive: 29
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +143.27 USD
Massima perdita consecutiva: -1.09 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AxioryAsia-02Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live19
0.00 × 3
ICMarkets-Live18
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 2
FBS-Real-4
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 1
XMTrading-Real 7
0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 17
0.00 × 1
InstaForex-Europe.com
0.00 × 1
ForexTime-ECN
0.00 × 3
FXCL-Main2
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 1
BlackwellGlobal2-Live3
0.00 × 1
FxPro.com-Real04
0.00 × 2
EGlobal-Cent4
0.00 × 3
Darwinex-Live
0.00 × 2
GlobalFinInterflow-Asia 1
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 5
FXPRIMUS-Live-3
0.00 × 1
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.00 × 4
EGlobal-Cent5
0.00 × 1
ACYFX-Live
0.14 × 7
Exness-Real3
0.17 × 6
ICMarkets-Live15
0.18 × 11
148 più
Non ci sono recensioni
2025.08.15 18:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 21:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 21:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.01 05:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.04 08:53
A large drawdown may occur on the account again
2024.11.29 01:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.19 09:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.04 20:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.30 20:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.11 19:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.10.11 16:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.10.11 15:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.10.10 00:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.09.02 19:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.29 16:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.23 09:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.08.22 01:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.08.21 23:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.08.21 12:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.08.13 19:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
