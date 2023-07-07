SeñalesSecciones
Yicun Xiong

FUTURE USDJPY

Yicun Xiong
0 comentarios
Fiabilidad
129 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2023 120%
Tickmill-Live02
1:500
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
876
Transacciones Rentables:
635 (72.48%)
Transacciones Irrentables:
241 (27.51%)
Mejor transacción:
13.55 USD
Peor transacción:
-32.07 USD
Beneficio Bruto:
969.74 USD (115 447 pips)
Pérdidas Brutas:
-882.19 USD (91 574 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
29 (143.27 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
143.27 USD (29)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
13.69%
Carga máxima del depósito:
44.18%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
0.40
Transacciones Largas:
407 (46.46%)
Transacciones Cortas:
469 (53.54%)
Factor de Beneficio:
1.10
Beneficio Esperado:
0.10 USD
Beneficio medio:
1.53 USD
Pérdidas medias:
-3.66 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-1.09 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-71.18 USD (5)
Crecimiento al mes:
2.55%
Pronóstico anual:
30.89%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
219.73 USD (79.86%)
Reducción relativa:
De balance:
79.85% (219.69 USD)
De fondos:
26.27% (11.29 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 876
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY 88
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY 24K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +13.55 USD
Peor transacción: -32 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 29
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +143.27 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1.09 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live02" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

AxioryAsia-02Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live19
0.00 × 3
ICMarkets-Live18
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 2
FBS-Real-4
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 1
XMTrading-Real 7
0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 17
0.00 × 1
InstaForex-Europe.com
0.00 × 1
ForexTime-ECN
0.00 × 3
FXCL-Main2
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 1
BlackwellGlobal2-Live3
0.00 × 1
FxPro.com-Real04
0.00 × 2
EGlobal-Cent4
0.00 × 3
Darwinex-Live
0.00 × 2
GlobalFinInterflow-Asia 1
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 5
FXPRIMUS-Live-3
0.00 × 1
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.00 × 4
EGlobal-Cent5
0.00 × 1
ACYFX-Live
0.14 × 7
Exness-Real3
0.17 × 6
ICMarkets-Live15
0.18 × 11
otros 148...
No hay comentarios
2025.12.03 21:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 10:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.13 20:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 04:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 19:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 06:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 02:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 04:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 14:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 10:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.15 18:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 21:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 21:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.01 05:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.04 08:53
A large drawdown may occur on the account again
2024.11.29 01:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.19 09:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.04 20:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.30 20:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.11 19:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
