Yicun Xiong

FUTURE USDJPY

Yicun Xiong
0 comentários
Confiabilidade
129 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2023 120%
Tickmill-Live02
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
876
Negociações com lucro:
635 (72.48%)
Negociações com perda:
241 (27.51%)
Melhor negociação:
13.55 USD
Pior negociação:
-32.07 USD
Lucro bruto:
969.74 USD (115 447 pips)
Perda bruta:
-882.19 USD (91 574 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
29 (143.27 USD)
Máximo lucro consecutivo:
143.27 USD (29)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
13.69%
Depósito máximo carregado:
44.18%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
0.40
Negociações longas:
407 (46.46%)
Negociações curtas:
469 (53.54%)
Fator de lucro:
1.10
Valor esperado:
0.10 USD
Lucro médio:
1.53 USD
Perda média:
-3.66 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-1.09 USD)
Máxima perda consecutiva:
-71.18 USD (5)
Crescimento mensal:
0.57%
Previsão anual:
6.92%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
219.73 USD (79.86%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
79.85% (219.69 USD)
Pelo Capital Líquido:
26.27% (11.29 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 876
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY 88
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY 24K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +13.55 USD
Pior negociação: -32 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 29
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +143.27 USD
Máxima perda consecutiva: -1.09 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live02" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

AxioryAsia-02Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live19
0.00 × 3
ICMarkets-Live18
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 2
FBS-Real-4
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 1
XMTrading-Real 7
0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 17
0.00 × 1
InstaForex-Europe.com
0.00 × 1
ForexTime-ECN
0.00 × 3
FXCL-Main2
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 1
BlackwellGlobal2-Live3
0.00 × 1
FxPro.com-Real04
0.00 × 2
EGlobal-Cent4
0.00 × 3
Darwinex-Live
0.00 × 2
GlobalFinInterflow-Asia 1
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 5
FXPRIMUS-Live-3
0.00 × 1
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.00 × 4
EGlobal-Cent5
0.00 × 1
ACYFX-Live
0.14 × 7
Exness-Real3
0.17 × 6
ICMarkets-Live15
0.18 × 11
148 mais ...
Sem comentários
2025.12.03 21:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 10:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.13 20:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 04:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 19:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 06:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 02:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 04:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 14:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 10:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.15 18:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 21:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 21:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.01 05:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.04 08:53
A large drawdown may occur on the account again
2024.11.29 01:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.19 09:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.04 20:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.30 20:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.11 19:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
