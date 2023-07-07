- Crescimento
Negociações:
876
Negociações com lucro:
635 (72.48%)
Negociações com perda:
241 (27.51%)
Melhor negociação:
13.55 USD
Pior negociação:
-32.07 USD
Lucro bruto:
969.74 USD (115 447 pips)
Perda bruta:
-882.19 USD (91 574 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
29 (143.27 USD)
Máximo lucro consecutivo:
143.27 USD (29)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
13.69%
Depósito máximo carregado:
44.18%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
0.40
Negociações longas:
407 (46.46%)
Negociações curtas:
469 (53.54%)
Fator de lucro:
1.10
Valor esperado:
0.10 USD
Lucro médio:
1.53 USD
Perda média:
-3.66 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-1.09 USD)
Máxima perda consecutiva:
-71.18 USD (5)
Crescimento mensal:
0.57%
Previsão anual:
6.92%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
219.73 USD (79.86%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
79.85% (219.69 USD)
Pelo Capital Líquido:
26.27% (11.29 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|876
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|88
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|24K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +13.55 USD
Pior negociação: -32 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 29
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +143.27 USD
Máxima perda consecutiva: -1.09 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live02" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 2
|
FBS-Real-4
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 7
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 1
|
InstaForex-Europe.com
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN
|0.00 × 3
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
BlackwellGlobal2-Live3
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real04
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 3
|
Darwinex-Live
|0.00 × 2
|
GlobalFinInterflow-Asia 1
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 5
|
FXPRIMUS-Live-3
|0.00 × 1
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.00 × 4
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 1
|
ACYFX-Live
|0.14 × 7
|
Exness-Real3
|0.17 × 6
|
ICMarkets-Live15
|0.18 × 11
