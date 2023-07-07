SignaleKategorien
Yicun Xiong

FUTURE USDJPY

Yicun Xiong
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
129 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 120%
Tickmill-Live02
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
876
Gewinntrades:
635 (72.48%)
Verlusttrades:
241 (27.51%)
Bester Trade:
13.55 USD
Schlechtester Trade:
-32.07 USD
Bruttoprofit:
969.74 USD (115 447 pips)
Bruttoverlust:
-882.19 USD (91 574 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
29 (143.27 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
143.27 USD (29)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
13.69%
Max deposit load:
44.18%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
0.40
Long-Positionen:
407 (46.46%)
Short-Positionen:
469 (53.54%)
Profit-Faktor:
1.10
Mathematische Gewinnerwartung:
0.10 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.53 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.66 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-1.09 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-71.18 USD (5)
Wachstum pro Monat :
0.57%
Jahresprognose:
6.92%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
219.73 USD (79.86%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
79.85% (219.69 USD)
Kapital:
26.27% (11.29 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 876
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY 88
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 24K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +13.55 USD
Schlechtester Trade: -32 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 29
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +143.27 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1.09 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live02" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

AxioryAsia-02Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live19
0.00 × 3
ICMarkets-Live18
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 2
FBS-Real-4
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 1
XMTrading-Real 7
0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 17
0.00 × 1
InstaForex-Europe.com
0.00 × 1
ForexTime-ECN
0.00 × 3
FXCL-Main2
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 1
BlackwellGlobal2-Live3
0.00 × 1
FxPro.com-Real04
0.00 × 2
EGlobal-Cent4
0.00 × 3
Darwinex-Live
0.00 × 2
GlobalFinInterflow-Asia 1
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 5
FXPRIMUS-Live-3
0.00 × 1
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.00 × 4
EGlobal-Cent5
0.00 × 1
ACYFX-Live
0.14 × 7
Exness-Real3
0.17 × 6
ICMarkets-Live15
0.18 × 11
noch 148 ...
Keine Bewertungen
2025.12.03 21:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 10:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.13 20:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 04:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 19:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 06:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 02:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 04:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 14:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 10:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.15 18:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 21:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 21:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.01 05:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.04 08:53
A large drawdown may occur on the account again
2024.11.29 01:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.19 09:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.04 20:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.30 20:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.11 19:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
FUTURE USDJPY
30 USD pro Monat
120%
0
0
USD
107
USD
129
100%
876
72%
14%
1.09
0.10
USD
80%
1:500
