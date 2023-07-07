- 成長
- 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
876
利益トレード:
635 (72.48%)
損失トレード:
241 (27.51%)
ベストトレード:
13.55 USD
最悪のトレード:
-32.07 USD
総利益:
969.74 USD (115 447 pips)
総損失:
-882.19 USD (91 574 pips)
最大連続の勝ち:
29 (143.27 USD)
最大連続利益:
143.27 USD (29)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
13.69%
最大入金額:
44.18%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
0.40
長いトレード:
407 (46.46%)
短いトレード:
469 (53.54%)
プロフィットファクター:
1.10
期待されたペイオフ:
0.10 USD
平均利益:
1.53 USD
平均損失:
-3.66 USD
最大連続の負け:
9 (-1.09 USD)
最大連続損失:
-71.18 USD (5)
月間成長:
0.57%
年間予想:
6.92%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
219.73 USD (79.86%)
比較ドローダウン:
残高による:
79.85% (219.69 USD)
エクイティによる:
26.27% (11.29 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|876
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|88
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|24K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +13.55 USD
最悪のトレード: -32 USD
最大連続の勝ち: 29
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +143.27 USD
最大連続損失: -1.09 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live02"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 2
|
FBS-Real-4
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 7
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 1
|
InstaForex-Europe.com
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN
|0.00 × 3
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
BlackwellGlobal2-Live3
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real04
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 3
|
Darwinex-Live
|0.00 × 2
|
GlobalFinInterflow-Asia 1
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 5
|
FXPRIMUS-Live-3
|0.00 × 1
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.00 × 4
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 1
|
ACYFX-Live
|0.14 × 7
|
Exness-Real3
|0.17 × 6
|
ICMarkets-Live15
|0.18 × 11
148 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
120%
0
0
USD
USD
107
USD
USD
129
100%
876
72%
14%
1.09
0.10
USD
USD
80%
1:500