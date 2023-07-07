SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / FUTURE USDJPY
Yicun Xiong

FUTURE USDJPY

Yicun Xiong
0 avis
Fiabilité
116 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 30%
Tickmill-Live02
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
823
Bénéfice trades:
592 (71.93%)
Perte trades:
231 (28.07%)
Meilleure transaction:
13.55 USD
Pire transaction:
-32.07 USD
Bénéfice brut:
913.99 USD (107 756 pips)
Perte brute:
-870.53 USD (90 257 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (143.27 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
143.27 USD (29)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
13.69%
Charge de dépôt maximale:
44.18%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
0.20
Longs trades:
380 (46.17%)
Courts trades:
443 (53.83%)
Facteur de profit:
1.05
Rendement attendu:
0.05 USD
Bénéfice moyen:
1.54 USD
Perte moyenne:
-3.77 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-1.09 USD)
Perte consécutive maximale:
-71.18 USD (5)
Croissance mensuelle:
-27.17%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
219.73 USD (79.86%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
79.85% (219.69 USD)
Par fonds propres:
26.27% (11.29 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 823
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 43
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 18K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +13.55 USD
Pire transaction: -32 USD
Gains consécutifs maximales: 29
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +143.27 USD
Perte consécutive maximale: -1.09 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live02" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AxioryAsia-02Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live19
0.00 × 3
ICMarkets-Live18
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 2
FBS-Real-4
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 1
XMTrading-Real 7
0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 17
0.00 × 1
InstaForex-Europe.com
0.00 × 1
ForexTime-ECN
0.00 × 3
FXCL-Main2
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 1
BlackwellGlobal2-Live3
0.00 × 1
FxPro.com-Real04
0.00 × 2
EGlobal-Cent4
0.00 × 3
Darwinex-Live
0.00 × 2
GlobalFinInterflow-Asia 1
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 5
FXPRIMUS-Live-3
0.00 × 1
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.00 × 4
EGlobal-Cent5
0.00 × 1
ACYFX-Live
0.14 × 7
Exness-Real3
0.17 × 6
ICMarkets-Live15
0.18 × 11
148 plus...
Aucun avis
2025.08.15 18:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 21:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 21:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.01 05:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.04 08:53
A large drawdown may occur on the account again
2024.11.29 01:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.19 09:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.04 20:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.30 20:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.11 19:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.10.11 16:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.10.11 15:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.10.10 00:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.09.02 19:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.29 16:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.23 09:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.08.22 01:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.08.21 23:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.08.21 12:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.08.13 19:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
