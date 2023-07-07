- 成长
交易:
876
盈利交易:
635 (72.48%)
亏损交易:
241 (27.51%)
最好交易:
13.55 USD
最差交易:
-32.07 USD
毛利:
969.74 USD (115 447 pips)
毛利亏损:
-882.19 USD (91 574 pips)
最大连续赢利:
29 (143.27 USD)
最大连续盈利:
143.27 USD (29)
夏普比率:
0.07
交易活动:
13.69%
最大入金加载:
44.18%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
6 小时
采收率:
0.40
长期交易:
407 (46.46%)
短期交易:
469 (53.54%)
利润因子:
1.10
预期回报:
0.10 USD
平均利润:
1.53 USD
平均损失:
-3.66 USD
最大连续失误:
9 (-1.09 USD)
最大连续亏损:
-71.18 USD (5)
每月增长:
3.54%
年度预测:
42.99%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
219.73 USD (79.86%)
相对跌幅:
结余:
79.85% (219.69 USD)
净值:
26.27% (11.29 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|876
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|88
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|24K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +13.55 USD
最差交易: -32 USD
最大连续赢利: 29
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +143.27 USD
最大连续亏损: -1.09 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live02 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 2
ICMarkets-Live19
|0.00 × 3
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
ICMarkets-Live17
|0.00 × 2
FBS-Real-4
|0.00 × 1
Coinexx-Live
|0.00 × 1
XMTrading-Real 7
|0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 1
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 1
InstaForex-Europe.com
|0.00 × 1
ForexTime-ECN
|0.00 × 3
FXCL-Main2
|0.00 × 1
JFD-Live02
|0.00 × 1
BlackwellGlobal2-Live3
|0.00 × 1
FxPro.com-Real04
|0.00 × 2
EGlobal-Cent4
|0.00 × 3
Darwinex-Live
|0.00 × 2
GlobalFinInterflow-Asia 1
|0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 5
FXPRIMUS-Live-3
|0.00 × 1
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.00 × 4
EGlobal-Cent5
|0.00 × 1
ACYFX-Live
|0.14 × 7
Exness-Real3
|0.17 × 6
ICMarkets-Live15
|0.18 × 11
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
120%
0
0
USD
USD
107
USD
USD
129
100%
876
72%
14%
1.09
0.10
USD
USD
80%
1:500