İşlemler:
3 151
Kârla kapanan işlemler:
2 413 (76.57%)
Zararla kapanan işlemler:
738 (23.42%)
En iyi işlem:
29.10 USD
En kötü işlem:
-87.83 USD
Brüt kâr:
8 426.29 USD (492 313 pips)
Brüt zarar:
-8 148.71 USD (427 147 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (336.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
336.53 USD (29)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
91.20%
Maks. mevduat yükü:
97.04%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.20
Alış işlemleri:
1 417 (44.97%)
Satış işlemleri:
1 734 (55.03%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
0.09 USD
Ortalama kâr:
3.49 USD
Ortalama zarar:
-11.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-186.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-452.21 USD (9)
Aylık büyüme:
14.48%
Yıllık tahmin:
175.66%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
863.29 USD
Maksimum:
1 383.21 USD (68.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
39.37% (1 383.21 USD)
Varlığa göre:
59.32% (1 133.96 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|3012
|GBPUSD
|139
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|1.4K
|GBPUSD
|-1.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|120K
|GBPUSD
|-55K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +29.10 USD
En kötü işlem: -88 USD
Maksimum ardışık kazanç: 29
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +336.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -186.85 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Swissquote-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 7
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 6
|
RoboForexEU-MetaTrader 5
|0.03 × 33
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.32 × 258
|
SwissquoteLtd-Server
|0.34 × 421
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.45 × 262
|
XMGlobal-MT5 2
|0.65 × 386
|
ForexTime-MT5
|0.67 × 5837
|
ForexTimeFXTM-MT5
|0.71 × 31
|
Swissquote-Server
|2.00 × 5954
|
Alpari-MT5
|4.00 × 2
|
FxPro-ECN
|4.40 × 25
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
95%
0
0
USD
USD
2.8K
USD
USD
124
99%
3 151
76%
91%
1.03
0.09
USD
USD
59%
1:100