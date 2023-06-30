SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / ForxeShootClassMT5
Hung Wen Lin

ForxeShootClassMT5

Hung Wen Lin
0 inceleme
Güvenilirlik
124 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 95%
Swissquote-Server
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 151
Kârla kapanan işlemler:
2 413 (76.57%)
Zararla kapanan işlemler:
738 (23.42%)
En iyi işlem:
29.10 USD
En kötü işlem:
-87.83 USD
Brüt kâr:
8 426.29 USD (492 313 pips)
Brüt zarar:
-8 148.71 USD (427 147 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (336.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
336.53 USD (29)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
91.20%
Maks. mevduat yükü:
97.04%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.20
Alış işlemleri:
1 417 (44.97%)
Satış işlemleri:
1 734 (55.03%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
0.09 USD
Ortalama kâr:
3.49 USD
Ortalama zarar:
-11.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-186.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-452.21 USD (9)
Aylık büyüme:
14.48%
Yıllık tahmin:
175.66%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
863.29 USD
Maksimum:
1 383.21 USD (68.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
39.37% (1 383.21 USD)
Varlığa göre:
59.32% (1 133.96 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 3012
GBPUSD 139
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 1.4K
GBPUSD -1.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 120K
GBPUSD -55K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +29.10 USD
En kötü işlem: -88 USD
Maksimum ardışık kazanç: 29
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +336.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -186.85 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Swissquote-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 7
ICMarkets-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 6
RoboForexEU-MetaTrader 5
0.03 × 33
AlpariEvrasia-Real01
0.32 × 258
SwissquoteLtd-Server
0.34 × 421
Pepperstone-MT5-Live01
0.45 × 262
XMGlobal-MT5 2
0.65 × 386
ForexTime-MT5
0.67 × 5837
ForexTimeFXTM-MT5
0.71 × 31
Swissquote-Server
2.00 × 5954
Alpari-MT5
4.00 × 2
FxPro-ECN
4.40 × 25
İnceleme yok
2025.09.12 12:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 12:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 03:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 03:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 11:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 00:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 13:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 17:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 13:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 12:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 15:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 06:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.24 14:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.23 09:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.27 18:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.27 15:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.26 07:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.21 02:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.20 19:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.19 08:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
