- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
3 381
Gewinntrades:
2 593 (76.69%)
Verlusttrades:
788 (23.31%)
Bester Trade:
29.10 USD
Schlechtester Trade:
-87.83 USD
Bruttoprofit:
9 333.66 USD (586 749 pips)
Bruttoverlust:
-8 503.37 USD (457 694 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
50 (350.79 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
350.79 USD (50)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
91.20%
Max deposit load:
97.04%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
0.60
Long-Positionen:
1 533 (45.34%)
Short-Positionen:
1 848 (54.66%)
Profit-Faktor:
1.10
Mathematische Gewinnerwartung:
0.25 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.60 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.79 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-186.85 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-452.21 USD (9)
Wachstum pro Monat :
1.26%
Jahresprognose:
15.34%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
863.29 USD
Maximaler:
1 383.21 USD (68.48%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
39.37% (1 383.21 USD)
Kapital:
59.32% (1 133.96 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|3242
|GBPUSD
|139
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|2K
|GBPUSD
|-1.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|184K
|GBPUSD
|-55K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +29.10 USD
Schlechtester Trade: -88 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 50
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +350.79 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -186.85 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Swissquote-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 7
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 6
|
RoboForexEU-MetaTrader 5
|0.03 × 33
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.32 × 258
|
SwissquoteLtd-Server
|0.34 × 421
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.45 × 262
|
XMGlobal-MT5 2
|0.65 × 386
|
ForexTime-MT5
|0.67 × 5837
|
ForexTimeFXTM-MT5
|0.71 × 31
|
Swissquote-Server
|2.00 × 5954
|
Alpari-MT5
|4.00 × 2
|
FxPro-ECN
|4.40 × 25
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
134%
0
0
USD
USD
3.3K
USD
USD
136
99%
3 381
76%
91%
1.09
0.25
USD
USD
59%
1:100