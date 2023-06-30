SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / ForxeShootClassMT5
Hung Wen Lin

ForxeShootClassMT5

Hung Wen Lin
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
136 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 134%
Swissquote-Server
1:100
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
3 381
Gewinntrades:
2 593 (76.69%)
Verlusttrades:
788 (23.31%)
Bester Trade:
29.10 USD
Schlechtester Trade:
-87.83 USD
Bruttoprofit:
9 333.66 USD (586 749 pips)
Bruttoverlust:
-8 503.37 USD (457 694 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
50 (350.79 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
350.79 USD (50)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
91.20%
Max deposit load:
97.04%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
0.60
Long-Positionen:
1 533 (45.34%)
Short-Positionen:
1 848 (54.66%)
Profit-Faktor:
1.10
Mathematische Gewinnerwartung:
0.25 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.60 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.79 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-186.85 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-452.21 USD (9)
Wachstum pro Monat :
1.26%
Jahresprognose:
15.34%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
863.29 USD
Maximaler:
1 383.21 USD (68.48%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
39.37% (1 383.21 USD)
Kapital:
59.32% (1 133.96 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 3242
GBPUSD 139
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 2K
GBPUSD -1.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 184K
GBPUSD -55K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +29.10 USD
Schlechtester Trade: -88 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 50
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +350.79 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -186.85 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Swissquote-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 7
ICMarkets-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 6
RoboForexEU-MetaTrader 5
0.03 × 33
AlpariEvrasia-Real01
0.32 × 258
SwissquoteLtd-Server
0.34 × 421
Pepperstone-MT5-Live01
0.45 × 262
XMGlobal-MT5 2
0.65 × 386
ForexTime-MT5
0.67 × 5837
ForexTimeFXTM-MT5
0.71 × 31
Swissquote-Server
2.00 × 5954
Alpari-MT5
4.00 × 2
FxPro-ECN
4.40 × 25
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.19 11:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 08:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 13:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 13:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 14:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 13:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 17:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 17:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 12:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 12:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 03:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 03:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 11:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 00:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 13:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 17:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 13:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 12:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 15:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 06:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
ForxeShootClassMT5
30 USD pro Monat
134%
0
0
USD
3.3K
USD
136
99%
3 381
76%
91%
1.09
0.25
USD
59%
1:100
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.