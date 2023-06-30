信号部分
信号 / MetaTrader 5 / ForxeShootClassMT5
Hung Wen Lin

ForxeShootClassMT5

Hung Wen Lin
0条评论
可靠性
136
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2023 134%
Swissquote-Server
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
3 381
盈利交易:
2 593 (76.69%)
亏损交易:
788 (23.31%)
最好交易:
29.10 USD
最差交易:
-87.83 USD
毛利:
9 333.66 USD (586 749 pips)
毛利亏损:
-8 503.37 USD (457 694 pips)
最大连续赢利:
50 (350.79 USD)
最大连续盈利:
350.79 USD (50)
夏普比率:
0.02
交易活动:
91.20%
最大入金加载:
97.04%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
27
平均持有时间:
3 天
采收率:
0.60
长期交易:
1 533 (45.34%)
短期交易:
1 848 (54.66%)
利润因子:
1.10
预期回报:
0.25 USD
平均利润:
3.60 USD
平均损失:
-10.79 USD
最大连续失误:
12 (-186.85 USD)
最大连续亏损:
-452.21 USD (9)
每月增长:
1.94%
年度预测:
23.48%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
863.29 USD
最大值:
1 383.21 USD (68.48%)
相对跌幅:
结余:
39.37% (1 383.21 USD)
净值:
59.32% (1 133.96 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 3242
GBPUSD 139
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 2K
GBPUSD -1.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 184K
GBPUSD -55K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +29.10 USD
最差交易: -88 USD
最大连续赢利: 50
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +350.79 USD
最大连续亏损: -186.85 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Swissquote-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 7
ICMarkets-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 6
RoboForexEU-MetaTrader 5
0.03 × 33
AlpariEvrasia-Real01
0.32 × 258
SwissquoteLtd-Server
0.34 × 421
Pepperstone-MT5-Live01
0.45 × 262
XMGlobal-MT5 2
0.65 × 386
ForexTime-MT5
0.67 × 5837
ForexTimeFXTM-MT5
0.71 × 31
Swissquote-Server
2.00 × 5954
Alpari-MT5
4.00 × 2
FxPro-ECN
4.40 × 25
没有评论
2025.12.19 11:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 08:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 13:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 13:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 14:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 13:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 17:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 17:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 12:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 12:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 03:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 03:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 11:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 00:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 13:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 17:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 13:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 12:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 15:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 06:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
