交易:
3 381
盈利交易:
2 593 (76.69%)
亏损交易:
788 (23.31%)
最好交易:
29.10 USD
最差交易:
-87.83 USD
毛利:
9 333.66 USD (586 749 pips)
毛利亏损:
-8 503.37 USD (457 694 pips)
最大连续赢利:
50 (350.79 USD)
最大连续盈利:
350.79 USD (50)
夏普比率:
0.02
交易活动:
91.20%
最大入金加载:
97.04%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
27
平均持有时间:
3 天
采收率:
0.60
长期交易:
1 533 (45.34%)
短期交易:
1 848 (54.66%)
利润因子:
1.10
预期回报:
0.25 USD
平均利润:
3.60 USD
平均损失:
-10.79 USD
最大连续失误:
12 (-186.85 USD)
最大连续亏损:
-452.21 USD (9)
每月增长:
1.94%
年度预测:
23.48%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
863.29 USD
最大值:
1 383.21 USD (68.48%)
相对跌幅:
结余:
39.37% (1 383.21 USD)
净值:
59.32% (1 133.96 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|3242
|GBPUSD
|139
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|2K
|GBPUSD
|-1.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|184K
|GBPUSD
|-55K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +29.10 USD
最差交易: -88 USD
最大连续赢利: 50
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +350.79 USD
最大连续亏损: -186.85 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Swissquote-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 7
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 6
|
RoboForexEU-MetaTrader 5
|0.03 × 33
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.32 × 258
|
SwissquoteLtd-Server
|0.34 × 421
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.45 × 262
|
XMGlobal-MT5 2
|0.65 × 386
|
ForexTime-MT5
|0.67 × 5837
|
ForexTimeFXTM-MT5
|0.71 × 31
|
Swissquote-Server
|2.00 × 5954
|
Alpari-MT5
|4.00 × 2
|
FxPro-ECN
|4.40 × 25
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
134%
0
0
USD
USD
3.3K
USD
USD
136
99%
3 381
76%
91%
1.09
0.25
USD
USD
59%
1:100