Всего трейдов:
3 381
Прибыльных трейдов:
2 593 (76.69%)
Убыточных трейдов:
788 (23.31%)
Лучший трейд:
29.10 USD
Худший трейд:
-87.83 USD
Общая прибыль:
9 333.66 USD (586 749 pips)
Общий убыток:
-8 503.37 USD (457 694 pips)
Макс. серия выигрышей:
50 (350.79 USD)
Макс. прибыль в серии:
350.79 USD (50)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
91.20%
Макс. загрузка депозита:
97.04%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
31
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
0.60
Длинных трейдов:
1 533 (45.34%)
Коротких трейдов:
1 848 (54.66%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
0.25 USD
Средняя прибыль:
3.60 USD
Средний убыток:
-10.79 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-186.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-452.21 USD (9)
Прирост в месяц:
0.97%
Годовой прогноз:
11.77%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
863.29 USD
Максимальная:
1 383.21 USD (68.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
39.37% (1 383.21 USD)
По эквити:
59.32% (1 133.96 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|3242
|GBPUSD
|139
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|2K
|GBPUSD
|-1.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|184K
|GBPUSD
|-55K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +29.10 USD
Худший трейд: -88 USD
Макс. серия выигрышей: 50
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +350.79 USD
Макс. убыток в серии: -186.85 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Swissquote-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 7
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 6
|
RoboForexEU-MetaTrader 5
|0.03 × 33
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.32 × 258
|
SwissquoteLtd-Server
|0.34 × 421
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.45 × 262
|
XMGlobal-MT5 2
|0.65 × 386
|
ForexTime-MT5
|0.67 × 5837
|
ForexTimeFXTM-MT5
|0.71 × 31
|
Swissquote-Server
|2.00 × 5954
|
Alpari-MT5
|4.00 × 2
|
FxPro-ECN
|4.40 × 25
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
134%
0
0
USD
USD
3.3K
USD
USD
136
99%
3 381
76%
91%
1.09
0.25
USD
USD
59%
1:100