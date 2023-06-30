СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / ForxeShootClassMT5
Hung Wen Lin

ForxeShootClassMT5

Hung Wen Lin
0 отзывов
Надежность
136 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 134%
Swissquote-Server
1:100
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
3 381
Прибыльных трейдов:
2 593 (76.69%)
Убыточных трейдов:
788 (23.31%)
Лучший трейд:
29.10 USD
Худший трейд:
-87.83 USD
Общая прибыль:
9 333.66 USD (586 749 pips)
Общий убыток:
-8 503.37 USD (457 694 pips)
Макс. серия выигрышей:
50 (350.79 USD)
Макс. прибыль в серии:
350.79 USD (50)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
91.20%
Макс. загрузка депозита:
97.04%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
31
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
0.60
Длинных трейдов:
1 533 (45.34%)
Коротких трейдов:
1 848 (54.66%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
0.25 USD
Средняя прибыль:
3.60 USD
Средний убыток:
-10.79 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-186.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-452.21 USD (9)
Прирост в месяц:
0.97%
Годовой прогноз:
11.77%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
863.29 USD
Максимальная:
1 383.21 USD (68.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
39.37% (1 383.21 USD)
По эквити:
59.32% (1 133.96 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 3242
GBPUSD 139
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 2K
GBPUSD -1.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 184K
GBPUSD -55K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +29.10 USD
Худший трейд: -88 USD
Макс. серия выигрышей: 50
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +350.79 USD
Макс. убыток в серии: -186.85 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Swissquote-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 7
ICMarkets-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 6
RoboForexEU-MetaTrader 5
0.03 × 33
AlpariEvrasia-Real01
0.32 × 258
SwissquoteLtd-Server
0.34 × 421
Pepperstone-MT5-Live01
0.45 × 262
XMGlobal-MT5 2
0.65 × 386
ForexTime-MT5
0.67 × 5837
ForexTimeFXTM-MT5
0.71 × 31
Swissquote-Server
2.00 × 5954
Alpari-MT5
4.00 × 2
FxPro-ECN
4.40 × 25
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.19 11:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 08:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 13:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 13:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 14:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 13:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 17:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 17:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 12:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 12:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 03:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 03:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 11:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 00:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 13:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 17:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 13:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 12:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 15:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 06:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
ForxeShootClassMT5
30 USD в месяц
134%
0
0
USD
3.3K
USD
136
99%
3 381
76%
91%
1.09
0.25
USD
59%
1:100
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.