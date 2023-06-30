SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / ForxeShootClassMT5
Hung Wen Lin

ForxeShootClassMT5

Hung Wen Lin
0 avis
Fiabilité
124 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 95%
Swissquote-Server
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 151
Bénéfice trades:
2 413 (76.57%)
Perte trades:
738 (23.42%)
Meilleure transaction:
29.10 USD
Pire transaction:
-87.83 USD
Bénéfice brut:
8 426.29 USD (492 313 pips)
Perte brute:
-8 148.71 USD (427 147 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (336.53 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
336.53 USD (29)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
91.20%
Charge de dépôt maximale:
97.04%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
29
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
0.20
Longs trades:
1 417 (44.97%)
Courts trades:
1 734 (55.03%)
Facteur de profit:
1.03
Rendement attendu:
0.09 USD
Bénéfice moyen:
3.49 USD
Perte moyenne:
-11.04 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-186.85 USD)
Perte consécutive maximale:
-452.21 USD (9)
Croissance mensuelle:
14.48%
Prévision annuelle:
175.66%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
863.29 USD
Maximal:
1 383.21 USD (68.48%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
39.37% (1 383.21 USD)
Par fonds propres:
59.32% (1 133.96 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 3012
GBPUSD 139
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 1.4K
GBPUSD -1.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 120K
GBPUSD -55K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +29.10 USD
Pire transaction: -88 USD
Gains consécutifs maximales: 29
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +336.53 USD
Perte consécutive maximale: -186.85 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Swissquote-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 7
ICMarkets-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 6
RoboForexEU-MetaTrader 5
0.03 × 33
AlpariEvrasia-Real01
0.32 × 258
SwissquoteLtd-Server
0.34 × 421
Pepperstone-MT5-Live01
0.45 × 262
XMGlobal-MT5 2
0.65 × 386
ForexTime-MT5
0.67 × 5837
ForexTimeFXTM-MT5
0.71 × 31
Swissquote-Server
2.00 × 5954
Alpari-MT5
4.00 × 2
FxPro-ECN
4.40 × 25
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.12 12:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 12:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 03:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 03:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 11:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 00:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 13:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 17:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 13:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 12:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 15:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 06:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.24 14:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.23 09:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.27 18:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.27 15:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.26 07:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.21 02:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.20 19:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.19 08:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
ForxeShootClassMT5
30 USD par mois
95%
0
0
USD
2.8K
USD
124
99%
3 151
76%
91%
1.03
0.09
USD
59%
1:100
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.