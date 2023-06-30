SegnaliSezioni
Hung Wen Lin

ForxeShootClassMT5

Hung Wen Lin
0 recensioni
Affidabilità
124 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 95%
Swissquote-Server
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 151
Profit Trade:
2 413 (76.57%)
Loss Trade:
738 (23.42%)
Best Trade:
29.10 USD
Worst Trade:
-87.83 USD
Profitto lordo:
8 426.29 USD (492 313 pips)
Perdita lorda:
-8 148.71 USD (427 147 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (336.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
336.53 USD (29)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
91.20%
Massimo carico di deposito:
97.04%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.20
Long Trade:
1 417 (44.97%)
Short Trade:
1 734 (55.03%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
0.09 USD
Profitto medio:
3.49 USD
Perdita media:
-11.04 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-186.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-452.21 USD (9)
Crescita mensile:
14.48%
Previsione annuale:
175.66%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
863.29 USD
Massimale:
1 383.21 USD (68.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.37% (1 383.21 USD)
Per equità:
59.32% (1 133.96 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 3012
GBPUSD 139
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 1.4K
GBPUSD -1.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 120K
GBPUSD -55K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +29.10 USD
Worst Trade: -88 USD
Vincite massime consecutive: 29
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +336.53 USD
Massima perdita consecutiva: -186.85 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Swissquote-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 7
ICMarkets-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 6
RoboForexEU-MetaTrader 5
0.03 × 33
AlpariEvrasia-Real01
0.32 × 258
SwissquoteLtd-Server
0.34 × 421
Pepperstone-MT5-Live01
0.45 × 262
XMGlobal-MT5 2
0.65 × 386
ForexTime-MT5
0.67 × 5837
ForexTimeFXTM-MT5
0.71 × 31
Swissquote-Server
2.00 × 5954
Alpari-MT5
4.00 × 2
FxPro-ECN
4.40 × 25
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ForxeShootClassMT5
30USD al mese
95%
0
0
USD
2.8K
USD
124
99%
3 151
76%
91%
1.03
0.09
USD
59%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.