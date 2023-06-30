- Crescita
Trade:
3 151
Profit Trade:
2 413 (76.57%)
Loss Trade:
738 (23.42%)
Best Trade:
29.10 USD
Worst Trade:
-87.83 USD
Profitto lordo:
8 426.29 USD (492 313 pips)
Perdita lorda:
-8 148.71 USD (427 147 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (336.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
336.53 USD (29)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
91.20%
Massimo carico di deposito:
97.04%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.20
Long Trade:
1 417 (44.97%)
Short Trade:
1 734 (55.03%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
0.09 USD
Profitto medio:
3.49 USD
Perdita media:
-11.04 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-186.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-452.21 USD (9)
Crescita mensile:
14.48%
Previsione annuale:
175.66%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
863.29 USD
Massimale:
1 383.21 USD (68.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.37% (1 383.21 USD)
Per equità:
59.32% (1 133.96 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|3012
|GBPUSD
|139
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|1.4K
|GBPUSD
|-1.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|120K
|GBPUSD
|-55K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +29.10 USD
Worst Trade: -88 USD
Vincite massime consecutive: 29
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +336.53 USD
Massima perdita consecutiva: -186.85 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Swissquote-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 7
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 6
|
RoboForexEU-MetaTrader 5
|0.03 × 33
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.32 × 258
|
SwissquoteLtd-Server
|0.34 × 421
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.45 × 262
|
XMGlobal-MT5 2
|0.65 × 386
|
ForexTime-MT5
|0.67 × 5837
|
ForexTimeFXTM-MT5
|0.71 × 31
|
Swissquote-Server
|2.00 × 5954
|
Alpari-MT5
|4.00 × 2
|
FxPro-ECN
|4.40 × 25
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
95%
0
0
USD
USD
2.8K
USD
USD
124
99%
3 151
76%
91%
1.03
0.09
USD
USD
59%
1:100