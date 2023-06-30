- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
3 381
Transacciones Rentables:
2 593 (76.69%)
Transacciones Irrentables:
788 (23.31%)
Mejor transacción:
29.10 USD
Peor transacción:
-87.83 USD
Beneficio Bruto:
9 333.66 USD (586 749 pips)
Pérdidas Brutas:
-8 503.37 USD (457 694 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
50 (350.79 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
350.79 USD (50)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
91.20%
Carga máxima del depósito:
97.04%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
0.60
Transacciones Largas:
1 533 (45.34%)
Transacciones Cortas:
1 848 (54.66%)
Factor de Beneficio:
1.10
Beneficio Esperado:
0.25 USD
Beneficio medio:
3.60 USD
Pérdidas medias:
-10.79 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-186.85 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-452.21 USD (9)
Crecimiento al mes:
1.94%
Pronóstico anual:
23.48%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
863.29 USD
Máxima:
1 383.21 USD (68.48%)
Reducción relativa:
De balance:
39.37% (1 383.21 USD)
De fondos:
59.32% (1 133.96 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|3242
|GBPUSD
|139
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|2K
|GBPUSD
|-1.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|184K
|GBPUSD
|-55K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +29.10 USD
Peor transacción: -88 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 50
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +350.79 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -186.85 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Swissquote-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 7
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 6
|
RoboForexEU-MetaTrader 5
|0.03 × 33
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.32 × 258
|
SwissquoteLtd-Server
|0.34 × 421
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.45 × 262
|
XMGlobal-MT5 2
|0.65 × 386
|
ForexTime-MT5
|0.67 × 5837
|
ForexTimeFXTM-MT5
|0.71 × 31
|
Swissquote-Server
|2.00 × 5954
|
Alpari-MT5
|4.00 × 2
|
FxPro-ECN
|4.40 × 25
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
134%
0
0
USD
USD
3.3K
USD
USD
136
99%
3 381
76%
91%
1.09
0.25
USD
USD
59%
1:100