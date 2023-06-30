SeñalesSecciones
Hung Wen Lin

ForxeShootClassMT5

Hung Wen Lin
0 comentarios
Fiabilidad
136 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2023 134%
Swissquote-Server
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
3 381
Transacciones Rentables:
2 593 (76.69%)
Transacciones Irrentables:
788 (23.31%)
Mejor transacción:
29.10 USD
Peor transacción:
-87.83 USD
Beneficio Bruto:
9 333.66 USD (586 749 pips)
Pérdidas Brutas:
-8 503.37 USD (457 694 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
50 (350.79 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
350.79 USD (50)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
91.20%
Carga máxima del depósito:
97.04%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
0.60
Transacciones Largas:
1 533 (45.34%)
Transacciones Cortas:
1 848 (54.66%)
Factor de Beneficio:
1.10
Beneficio Esperado:
0.25 USD
Beneficio medio:
3.60 USD
Pérdidas medias:
-10.79 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-186.85 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-452.21 USD (9)
Crecimiento al mes:
1.94%
Pronóstico anual:
23.48%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
863.29 USD
Máxima:
1 383.21 USD (68.48%)
Reducción relativa:
De balance:
39.37% (1 383.21 USD)
De fondos:
59.32% (1 133.96 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 3242
GBPUSD 139
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 2K
GBPUSD -1.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 184K
GBPUSD -55K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +29.10 USD
Peor transacción: -88 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 50
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +350.79 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -186.85 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Swissquote-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 7
ICMarkets-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 6
RoboForexEU-MetaTrader 5
0.03 × 33
AlpariEvrasia-Real01
0.32 × 258
SwissquoteLtd-Server
0.34 × 421
Pepperstone-MT5-Live01
0.45 × 262
XMGlobal-MT5 2
0.65 × 386
ForexTime-MT5
0.67 × 5837
ForexTimeFXTM-MT5
0.71 × 31
Swissquote-Server
2.00 × 5954
Alpari-MT5
4.00 × 2
FxPro-ECN
4.40 × 25
