トレード:
3 381
利益トレード:
2 593 (76.69%)
損失トレード:
788 (23.31%)
ベストトレード:
29.10 USD
最悪のトレード:
-87.83 USD
総利益:
9 333.66 USD (586 749 pips)
総損失:
-8 503.37 USD (457 694 pips)
最大連続の勝ち:
50 (350.79 USD)
最大連続利益:
350.79 USD (50)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
91.20%
最大入金額:
97.04%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
0.60
長いトレード:
1 533 (45.34%)
短いトレード:
1 848 (54.66%)
プロフィットファクター:
1.10
期待されたペイオフ:
0.25 USD
平均利益:
3.60 USD
平均損失:
-10.79 USD
最大連続の負け:
12 (-186.85 USD)
最大連続損失:
-452.21 USD (9)
月間成長:
1.26%
年間予想:
15.34%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
863.29 USD
最大の:
1 383.21 USD (68.48%)
比較ドローダウン:
残高による:
39.37% (1 383.21 USD)
エクイティによる:
59.32% (1 133.96 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|3242
|GBPUSD
|139
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|2K
|GBPUSD
|-1.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|184K
|GBPUSD
|-55K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Swissquote-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 7
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 6
|
RoboForexEU-MetaTrader 5
|0.03 × 33
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.32 × 258
|
SwissquoteLtd-Server
|0.34 × 421
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.45 × 262
|
XMGlobal-MT5 2
|0.65 × 386
|
ForexTime-MT5
|0.67 × 5837
|
ForexTimeFXTM-MT5
|0.71 × 31
|
Swissquote-Server
|2.00 × 5954
|
Alpari-MT5
|4.00 × 2
|
FxPro-ECN
|4.40 × 25
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
134%
0
0
USD
USD
3.3K
USD
USD
136
99%
3 381
76%
91%
1.09
0.25
USD
USD
59%
1:100