- 자본
- 축소
트레이드:
3 444
이익 거래:
2 627 (76.27%)
손실 거래:
817 (23.72%)
최고의 거래:
29.10 USD
최악의 거래:
-87.83 USD
총 수익:
9 444.87 USD (597 221 pips)
총 손실:
-8 589.79 USD (469 241 pips)
연속 최대 이익:
50 (350.79 USD)
연속 최대 이익:
350.79 USD (50)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
92.20%
최대 입금량:
97.04%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
33
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
0.62
롱(주식매수):
1 533 (44.51%)
숏(주식차입매도):
1 911 (55.49%)
수익 요인:
1.10
기대수익:
0.25 USD
평균 이익:
3.60 USD
평균 손실:
-10.51 USD
연속 최대 손실:
12 (-186.85 USD)
연속 최대 손실:
-452.21 USD (9)
월별 성장률:
1.13%
연간 예측:
13.66%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
863.29 USD
최대한의:
1 383.21 USD (68.48%)
상대적 삭감:
잔고별:
39.37% (1 383.21 USD)
자본금별:
59.32% (1 133.96 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|3305
|GBPUSD
|139
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|2K
|GBPUSD
|-1.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|183K
|GBPUSD
|-55K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +29.10 USD
최악의 거래: -88 USD
연속 최대 이익: 50
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +350.79 USD
연속 최대 손실: -186.85 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Swissquote-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 7
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 6
|
RoboForexEU-MetaTrader 5
|0.03 × 33
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.32 × 258
|
SwissquoteLtd-Server
|0.34 × 421
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.45 × 262
|
XMGlobal-MT5 2
|0.65 × 386
|
ForexTime-MT5
|0.67 × 5837
|
ForexTimeFXTM-MT5
|0.71 × 31
|
Swissquote-Server
|2.00 × 5954
|
Alpari-MT5
|4.00 × 2
|
FxPro-ECN
|4.40 × 25
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
136%
0
0
USD
USD
3.4K
USD
USD
138
99%
3 444
76%
92%
1.09
0.25
USD
USD
59%
1:100