A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Swissquote-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro 0.00 × 7 ICMarkets-MT5 0.00 × 2 ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 1 Tickmill-Live 0.00 × 6 RoboForexEU-MetaTrader 5 0.03 × 33 AlpariEvrasia-Real01 0.32 × 258 SwissquoteLtd-Server 0.34 × 421 Pepperstone-MT5-Live01 0.45 × 262 XMGlobal-MT5 2 0.65 × 386 ForexTime-MT5 0.67 × 5837 ForexTimeFXTM-MT5 0.71 × 31 Swissquote-Server 2.00 × 5954 Alpari-MT5 4.00 × 2 FxPro-ECN 4.40 × 25 Faça o login ou registrar Para estatísticas em detalhe,ou