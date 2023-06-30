SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / ForxeShootClassMT5
Hung Wen Lin

ForxeShootClassMT5

Hung Wen Lin
Confiabilidade
136 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2023 134%
Swissquote-Server
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
3 381
Negociações com lucro:
2 593 (76.69%)
Negociações com perda:
788 (23.31%)
Melhor negociação:
29.10 USD
Pior negociação:
-87.83 USD
Lucro bruto:
9 333.66 USD (586 749 pips)
Perda bruta:
-8 503.37 USD (457 694 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
50 (350.79 USD)
Máximo lucro consecutivo:
350.79 USD (50)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
91.20%
Depósito máximo carregado:
97.04%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
0.60
Negociações longas:
1 533 (45.34%)
Negociações curtas:
1 848 (54.66%)
Fator de lucro:
1.10
Valor esperado:
0.25 USD
Lucro médio:
3.60 USD
Perda média:
-10.79 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-186.85 USD)
Máxima perda consecutiva:
-452.21 USD (9)
Crescimento mensal:
1.94%
Previsão anual:
23.48%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
863.29 USD
Máximo:
1 383.21 USD (68.48%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
39.37% (1 383.21 USD)
Pelo Capital Líquido:
59.32% (1 133.96 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 3242
GBPUSD 139
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 2K
GBPUSD -1.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 184K
GBPUSD -55K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +29.10 USD
Pior negociação: -88 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 50
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +350.79 USD
Máxima perda consecutiva: -186.85 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Swissquote-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 7
ICMarkets-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 6
RoboForexEU-MetaTrader 5
0.03 × 33
AlpariEvrasia-Real01
0.32 × 258
SwissquoteLtd-Server
0.34 × 421
Pepperstone-MT5-Live01
0.45 × 262
XMGlobal-MT5 2
0.65 × 386
ForexTime-MT5
0.67 × 5837
ForexTimeFXTM-MT5
0.71 × 31
Swissquote-Server
2.00 × 5954
Alpari-MT5
4.00 × 2
FxPro-ECN
4.40 × 25
2025.12.19 11:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 08:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 13:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 13:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 14:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 13:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 17:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 17:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 12:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 12:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 03:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 03:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 11:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 00:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 13:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 17:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 13:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 12:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 15:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 06:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
ForxeShootClassMT5
30 USD por mês
134%
0
0
USD
3.3K
USD
136
99%
3 381
76%
91%
1.09
0.25
USD
59%
1:100
