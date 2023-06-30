- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
3 381
Negociações com lucro:
2 593 (76.69%)
Negociações com perda:
788 (23.31%)
Melhor negociação:
29.10 USD
Pior negociação:
-87.83 USD
Lucro bruto:
9 333.66 USD (586 749 pips)
Perda bruta:
-8 503.37 USD (457 694 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
50 (350.79 USD)
Máximo lucro consecutivo:
350.79 USD (50)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
91.20%
Depósito máximo carregado:
97.04%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
0.60
Negociações longas:
1 533 (45.34%)
Negociações curtas:
1 848 (54.66%)
Fator de lucro:
1.10
Valor esperado:
0.25 USD
Lucro médio:
3.60 USD
Perda média:
-10.79 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-186.85 USD)
Máxima perda consecutiva:
-452.21 USD (9)
Crescimento mensal:
1.94%
Previsão anual:
23.48%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
863.29 USD
Máximo:
1 383.21 USD (68.48%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
39.37% (1 383.21 USD)
Pelo Capital Líquido:
59.32% (1 133.96 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|3242
|GBPUSD
|139
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|2K
|GBPUSD
|-1.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|184K
|GBPUSD
|-55K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Swissquote-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 7
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 6
|
RoboForexEU-MetaTrader 5
|0.03 × 33
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.32 × 258
|
SwissquoteLtd-Server
|0.34 × 421
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.45 × 262
|
XMGlobal-MT5 2
|0.65 × 386
|
ForexTime-MT5
|0.67 × 5837
|
ForexTimeFXTM-MT5
|0.71 × 31
|
Swissquote-Server
|2.00 × 5954
|
Alpari-MT5
|4.00 × 2
|
FxPro-ECN
|4.40 × 25
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
134%
0
0
USD
USD
3.3K
USD
USD
136
99%
3 381
76%
91%
1.09
0.25
USD
USD
59%
1:100