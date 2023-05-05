SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Blackbox LazyKDM 11CCY
Dennis Lee

Blackbox LazyKDM 11CCY

Dennis Lee
0 inceleme
Güvenilirlik
125 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 44%
VantageInternational-Live 9
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
775
Kârla kapanan işlemler:
634 (81.80%)
Zararla kapanan işlemler:
141 (18.19%)
En iyi işlem:
119.19 USD
En kötü işlem:
-60.24 USD
Brüt kâr:
1 581.66 USD (101 389 pips)
Brüt zarar:
-922.57 USD (70 501 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (38.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
130.33 USD (9)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
73.15%
Maks. mevduat yükü:
7.87%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
5.13
Alış işlemleri:
395 (50.97%)
Satış işlemleri:
380 (49.03%)
Kâr faktörü:
1.71
Beklenen getiri:
0.85 USD
Ortalama kâr:
2.49 USD
Ortalama zarar:
-6.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-128.56 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-128.56 USD (6)
Aylık büyüme:
0.62%
Yıllık tahmin:
7.58%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8.93 USD
Maksimum:
128.56 USD (6.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.80% (128.56 USD)
Varlığa göre:
27.46% (485.80 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD+ 80
AUDUSD+ 79
EURUSD+ 76
CADJPY+ 76
AUDCHF+ 75
GBPUSD+ 73
USDCHF+ 73
AUDNZD+ 63
CADCHF+ 61
EURCHF+ 60
EURGBP+ 59
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD+ 29
AUDUSD+ 31
EURUSD+ 81
CADJPY+ 55
AUDCHF+ 69
GBPUSD+ 75
USDCHF+ 44
AUDNZD+ 100
CADCHF+ 64
EURCHF+ 47
EURGBP+ 64
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD+ -1K
AUDUSD+ 869
EURUSD+ 4.5K
CADJPY+ 5.2K
AUDCHF+ 2.5K
GBPUSD+ 5K
USDCHF+ 536
AUDNZD+ 10K
CADCHF+ 3.3K
EURCHF+ -518
EURGBP+ 1.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +119.19 USD
En kötü işlem: -60 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +38.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -128.56 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.19 02:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.14 21:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 13:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.18 16:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.13 15:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 18:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 21:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.14 17:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.14 00:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.20 13:38
No swaps are charged
2025.01.20 13:38
No swaps are charged
2025.01.15 22:48
No swaps are charged on the signal account
2025.01.13 02:49
No swaps are charged
2025.01.13 02:49
No swaps are charged
2025.01.06 09:15
No swaps are charged on the signal account
2024.08.29 11:52
No swaps are charged
2024.08.29 11:52
No swaps are charged
2024.08.16 16:00
No swaps are charged on the signal account
2024.07.05 08:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.07.05 08:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
