Dennis Lee

Blackbox LazyKDM 11CCY

Dennis Lee
0 recensioni
Affidabilità
125 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 44%
VantageInternational-Live 9
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
775
Profit Trade:
634 (81.80%)
Loss Trade:
141 (18.19%)
Best Trade:
119.19 USD
Worst Trade:
-60.24 USD
Profitto lordo:
1 581.66 USD (101 389 pips)
Perdita lorda:
-922.57 USD (70 501 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (38.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
130.33 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
73.15%
Massimo carico di deposito:
7.87%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
5.13
Long Trade:
395 (50.97%)
Short Trade:
380 (49.03%)
Fattore di profitto:
1.71
Profitto previsto:
0.85 USD
Profitto medio:
2.49 USD
Perdita media:
-6.54 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-128.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-128.56 USD (6)
Crescita mensile:
0.62%
Previsione annuale:
7.58%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.93 USD
Massimale:
128.56 USD (6.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.80% (128.56 USD)
Per equità:
27.46% (485.80 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD+ 80
AUDUSD+ 79
EURUSD+ 76
CADJPY+ 76
AUDCHF+ 75
GBPUSD+ 73
USDCHF+ 73
AUDNZD+ 63
CADCHF+ 61
EURCHF+ 60
EURGBP+ 59
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD+ 29
AUDUSD+ 31
EURUSD+ 81
CADJPY+ 55
AUDCHF+ 69
GBPUSD+ 75
USDCHF+ 44
AUDNZD+ 100
CADCHF+ 64
EURCHF+ 47
EURGBP+ 64
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD+ -1K
AUDUSD+ 869
EURUSD+ 4.5K
CADJPY+ 5.2K
AUDCHF+ 2.5K
GBPUSD+ 5K
USDCHF+ 536
AUDNZD+ 10K
CADCHF+ 3.3K
EURCHF+ -518
EURGBP+ 1.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +119.19 USD
Worst Trade: -60 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +38.13 USD
Massima perdita consecutiva: -128.56 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.19 02:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.14 21:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 13:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.18 16:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.13 15:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 18:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 21:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.14 17:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.14 00:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.20 13:38
No swaps are charged
2025.01.20 13:38
No swaps are charged
2025.01.15 22:48
No swaps are charged on the signal account
2025.01.13 02:49
No swaps are charged
2025.01.13 02:49
No swaps are charged
2025.01.06 09:15
No swaps are charged on the signal account
2024.08.29 11:52
No swaps are charged
2024.08.29 11:52
No swaps are charged
2024.08.16 16:00
No swaps are charged on the signal account
2024.07.05 08:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.07.05 08:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Copia

