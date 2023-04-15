- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
27 (87.09%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (12.90%)
En iyi işlem:
45.90 USD
En kötü işlem:
-15.34 USD
Brüt kâr:
76.51 USD (3 673 pips)
Brüt zarar:
-36.98 USD (2 479 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (19.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
45.90 USD (1)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
54.06%
Maks. mevduat yükü:
60.75%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.79
Alış işlemleri:
15 (48.39%)
Satış işlemleri:
16 (51.61%)
Kâr faktörü:
2.07
Beklenen getiri:
1.28 USD
Ortalama kâr:
2.83 USD
Ortalama zarar:
-9.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-22.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-22.12 USD (2)
Aylık büyüme:
5.40%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.10 USD
Maksimum:
22.12 USD (4.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.28% (22.12 USD)
Varlığa göre:
75.45% (543.67 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|40
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|1.2K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +45.90 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +19.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -22.12 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 11
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 19
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 10
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 1
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.09 × 148
|
XMGlobal-Real 9
|0.21 × 19
|
ICMarketsSC-Live31
|0.26 × 50
|
OctaFX-Real9
|0.35 × 194
|
Tickmill-Live09
|0.50 × 2
|
OctaFX-Real2
|0.97 × 214
|
OctaFX-Real10
|1.00 × 1
|
EGlobal-Cent4
|1.39 × 18
|
WindsorBrokers-REAL2
|1.75 × 36
|
FBS-Real-8
|2.00 × 14
|
FBSInc-Real-11
|2.00 × 4
|
RoboForex-ProCent-6
|2.77 × 13
|
OctaFX-Real5
|3.00 × 1
|
LiteFinance-Cent2.com
|4.22 × 23
|
FBS-Real-3
|4.32 × 37
|
CedarLLC-Real2
|4.50 × 2
|
FBS-Real-9
|6.60 × 45
|
FBS-Real-7
|11.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
8%
1
477
USD
USD
503
USD
USD
6
100%
31
87%
54%
2.06
1.28
USD
USD
75%
1:500