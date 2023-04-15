- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
71
盈利交易:
59 (83.09%)
亏损交易:
12 (16.90%)
最好交易:
142.20 USD
最差交易:
-46.55 USD
毛利:
319.78 USD (9 643 pips)
毛利亏损:
-210.82 USD (11 383 pips)
最大连续赢利:
19 (19.12 USD)
最大连续盈利:
183.24 USD (2)
夏普比率:
0.08
交易活动:
55.06%
最大入金加载:
60.75%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.86
长期交易:
39 (54.93%)
短期交易:
32 (45.07%)
利润因子:
1.52
预期回报:
1.53 USD
平均利润:
5.42 USD
平均损失:
-17.57 USD
最大连续失误:
3 (-127.20 USD)
最大连续亏损:
-127.20 USD (3)
每月增长:
3.64%
年度预测:
44.23%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
76.30 USD
最大值:
127.20 USD (21.89%)
相对跌幅:
结余:
24.73% (127.20 USD)
净值:
76.75% (394.74 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|71
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|109
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|-1.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +142.20 USD
最差交易: -47 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +19.12 USD
最大连续亏损: -127.20 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OctaFX-Real9 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 11
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 19
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 10
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.09 × 148
|
XMGlobal-Real 9
|0.21 × 19
|
ICMarketsSC-Live31
|0.26 × 50
|
OctaFX-Real9
|0.35 × 194
|
Tickmill-Live09
|0.50 × 2
|
OctaFX-Real2
|0.97 × 214
|
OctaFX-Real10
|1.00 × 1
|
EGlobal-Cent4
|1.39 × 18
|
WindsorBrokers-REAL2
|1.75 × 36
|
FBS-Real-8
|2.00 × 14
|
FBSInc-Real-11
|2.00 × 4
|
RoboForex-ProCent-6
|2.77 × 13
|
LiteFinance-Cent2.com
|4.22 × 23
|
FBS-Real-3
|4.32 × 37
|
CedarLLC-Real2
|4.50 × 2
|
FBS-Real-9
|6.60 × 45
|
FBS-Real-7
|11.00 × 1
