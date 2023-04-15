- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
71
利益トレード:
59 (83.09%)
損失トレード:
12 (16.90%)
ベストトレード:
142.20 USD
最悪のトレード:
-46.55 USD
総利益:
319.78 USD (9 643 pips)
総損失:
-210.82 USD (11 383 pips)
最大連続の勝ち:
19 (19.12 USD)
最大連続利益:
183.24 USD (2)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
55.06%
最大入金額:
60.75%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
0.86
長いトレード:
39 (54.93%)
短いトレード:
32 (45.07%)
プロフィットファクター:
1.52
期待されたペイオフ:
1.53 USD
平均利益:
5.42 USD
平均損失:
-17.57 USD
最大連続の負け:
3 (-127.20 USD)
最大連続損失:
-127.20 USD (3)
月間成長:
3.64%
年間予想:
44.23%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
76.30 USD
最大の:
127.20 USD (21.89%)
比較ドローダウン:
残高による:
24.73% (127.20 USD)
エクイティによる:
76.75% (394.74 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|71
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|109
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|-1.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +142.20 USD
最悪のトレード: -47 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +19.12 USD
最大連続損失: -127.20 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OctaFX-Real9"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 11
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 19
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 10
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.09 × 148
|
XMGlobal-Real 9
|0.21 × 19
|
ICMarketsSC-Live31
|0.26 × 50
|
OctaFX-Real9
|0.35 × 194
|
Tickmill-Live09
|0.50 × 2
|
OctaFX-Real2
|0.97 × 214
|
OctaFX-Real10
|1.00 × 1
|
EGlobal-Cent4
|1.39 × 18
|
WindsorBrokers-REAL2
|1.75 × 36
|
FBS-Real-8
|2.00 × 14
|
FBSInc-Real-11
|2.00 × 4
|
RoboForex-ProCent-6
|2.77 × 13
|
LiteFinance-Cent2.com
|4.22 × 23
|
FBS-Real-3
|4.32 × 37
|
CedarLLC-Real2
|4.50 × 2
|
FBS-Real-9
|6.60 × 45
|
FBS-Real-7
|11.00 × 1
