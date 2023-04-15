SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / MasterAmbon
Robhi Saputra

MasterAmbon

Robhi Saputra
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
17 Wochen
1 / 497 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 22%
OctaFX-Real9
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
71
Gewinntrades:
59 (83.09%)
Verlusttrades:
12 (16.90%)
Bester Trade:
142.20 USD
Schlechtester Trade:
-46.55 USD
Bruttoprofit:
319.78 USD (9 643 pips)
Bruttoverlust:
-210.82 USD (11 383 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (19.12 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
183.24 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
55.06%
Max deposit load:
60.75%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
0.86
Long-Positionen:
39 (54.93%)
Short-Positionen:
32 (45.07%)
Profit-Faktor:
1.52
Mathematische Gewinnerwartung:
1.53 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.42 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-17.57 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-127.20 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-127.20 USD (3)
Wachstum pro Monat :
3.64%
Jahresprognose:
44.23%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
76.30 USD
Maximaler:
127.20 USD (21.89%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
24.73% (127.20 USD)
Kapital:
76.75% (394.74 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 71
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD 109
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD -1.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +142.20 USD
Schlechtester Trade: -47 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +19.12 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -127.20 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OctaFX-Real9" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Tickmill-Live10
0.00 × 11
RoboForex-ECN
0.00 × 19
KeyToMarkets-Live
0.00 × 10
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Axi-US03-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
OctaFX-Real7
0.00 × 1
OctaFX-Real5
0.00 × 1
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.09 × 148
XMGlobal-Real 9
0.21 × 19
ICMarketsSC-Live31
0.26 × 50
OctaFX-Real9
0.35 × 194
Tickmill-Live09
0.50 × 2
OctaFX-Real2
0.97 × 214
OctaFX-Real10
1.00 × 1
EGlobal-Cent4
1.39 × 18
WindsorBrokers-REAL2
1.75 × 36
FBS-Real-8
2.00 × 14
FBSInc-Real-11
2.00 × 4
RoboForex-ProCent-6
2.77 × 13
LiteFinance-Cent2.com
4.22 × 23
FBS-Real-3
4.32 × 37
CedarLLC-Real2
4.50 × 2
FBS-Real-9
6.60 × 45
FBS-Real-7
11.00 × 1
2025.12.17 01:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 14:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 15:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.23 19:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.10 13:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 10:19
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.06 16:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 14:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 13:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 11:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.30 10:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 19:01
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 04:46
No swaps are charged on the signal account
2025.10.06 00:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.05 23:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.03 09:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 08:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
