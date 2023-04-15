- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
71
Gewinntrades:
59 (83.09%)
Verlusttrades:
12 (16.90%)
Bester Trade:
142.20 USD
Schlechtester Trade:
-46.55 USD
Bruttoprofit:
319.78 USD (9 643 pips)
Bruttoverlust:
-210.82 USD (11 383 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (19.12 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
183.24 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
55.06%
Max deposit load:
60.75%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
0.86
Long-Positionen:
39 (54.93%)
Short-Positionen:
32 (45.07%)
Profit-Faktor:
1.52
Mathematische Gewinnerwartung:
1.53 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.42 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-17.57 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-127.20 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-127.20 USD (3)
Wachstum pro Monat :
3.64%
Jahresprognose:
44.23%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
76.30 USD
Maximaler:
127.20 USD (21.89%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
24.73% (127.20 USD)
Kapital:
76.75% (394.74 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|71
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|109
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|-1.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +142.20 USD
Schlechtester Trade: -47 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +19.12 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -127.20 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OctaFX-Real9" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 11
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 19
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 10
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.09 × 148
|
XMGlobal-Real 9
|0.21 × 19
|
ICMarketsSC-Live31
|0.26 × 50
|
OctaFX-Real9
|0.35 × 194
|
Tickmill-Live09
|0.50 × 2
|
OctaFX-Real2
|0.97 × 214
|
OctaFX-Real10
|1.00 × 1
|
EGlobal-Cent4
|1.39 × 18
|
WindsorBrokers-REAL2
|1.75 × 36
|
FBS-Real-8
|2.00 × 14
|
FBSInc-Real-11
|2.00 × 4
|
RoboForex-ProCent-6
|2.77 × 13
|
LiteFinance-Cent2.com
|4.22 × 23
|
FBS-Real-3
|4.32 × 37
|
CedarLLC-Real2
|4.50 × 2
|
FBS-Real-9
|6.60 × 45
|
FBS-Real-7
|11.00 × 1
