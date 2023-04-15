SinaisSeções
Robhi Saputra

MasterAmbon

Robhi Saputra
Confiabilidade
17 semanas
1 / 497 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 22%
OctaFX-Real9
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
71
Negociações com lucro:
59 (83.09%)
Negociações com perda:
12 (16.90%)
Melhor negociação:
142.20 USD
Pior negociação:
-46.55 USD
Lucro bruto:
319.78 USD (9 643 pips)
Perda bruta:
-210.82 USD (11 383 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (19.12 USD)
Máximo lucro consecutivo:
183.24 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
55.06%
Depósito máximo carregado:
60.75%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
0.86
Negociações longas:
39 (54.93%)
Negociações curtas:
32 (45.07%)
Fator de lucro:
1.52
Valor esperado:
1.53 USD
Lucro médio:
5.42 USD
Perda média:
-17.57 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-127.20 USD)
Máxima perda consecutiva:
-127.20 USD (3)
Crescimento mensal:
3.64%
Previsão anual:
44.23%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
76.30 USD
Máximo:
127.20 USD (21.89%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
24.73% (127.20 USD)
Pelo Capital Líquido:
76.75% (394.74 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 71
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD 109
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD -1.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +142.20 USD
Pior negociação: -47 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +19.12 USD
Máxima perda consecutiva: -127.20 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OctaFX-Real9" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Tickmill-Live10
0.00 × 11
RoboForex-ECN
0.00 × 19
KeyToMarkets-Live
0.00 × 10
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Axi-US03-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
OctaFX-Real7
0.00 × 1
OctaFX-Real5
0.00 × 1
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.09 × 148
XMGlobal-Real 9
0.21 × 19
ICMarketsSC-Live31
0.26 × 50
OctaFX-Real9
0.35 × 194
Tickmill-Live09
0.50 × 2
OctaFX-Real2
0.97 × 214
OctaFX-Real10
1.00 × 1
EGlobal-Cent4
1.39 × 18
WindsorBrokers-REAL2
1.75 × 36
FBS-Real-8
2.00 × 14
FBSInc-Real-11
2.00 × 4
RoboForex-ProCent-6
2.77 × 13
LiteFinance-Cent2.com
4.22 × 23
FBS-Real-3
4.32 × 37
CedarLLC-Real2
4.50 × 2
FBS-Real-9
6.60 × 45
FBS-Real-7
11.00 × 1
2025.12.17 01:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 14:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 15:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.23 19:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.10 13:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 10:19
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.06 16:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 14:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 13:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 11:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.30 10:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 19:01
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 04:46
No swaps are charged on the signal account
2025.10.06 00:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.05 23:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.03 09:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 08:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
MasterAmbon
30 USD por mês
22%
1
497
USD
517
USD
17
100%
71
83%
55%
1.51
1.53
USD
77%
1:500
