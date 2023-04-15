- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
71
Negociações com lucro:
59 (83.09%)
Negociações com perda:
12 (16.90%)
Melhor negociação:
142.20 USD
Pior negociação:
-46.55 USD
Lucro bruto:
319.78 USD (9 643 pips)
Perda bruta:
-210.82 USD (11 383 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (19.12 USD)
Máximo lucro consecutivo:
183.24 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
55.06%
Depósito máximo carregado:
60.75%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
0.86
Negociações longas:
39 (54.93%)
Negociações curtas:
32 (45.07%)
Fator de lucro:
1.52
Valor esperado:
1.53 USD
Lucro médio:
5.42 USD
Perda média:
-17.57 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-127.20 USD)
Máxima perda consecutiva:
-127.20 USD (3)
Crescimento mensal:
3.64%
Previsão anual:
44.23%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
76.30 USD
Máximo:
127.20 USD (21.89%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
24.73% (127.20 USD)
Pelo Capital Líquido:
76.75% (394.74 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|71
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|109
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|-1.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +142.20 USD
Pior negociação: -47 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +19.12 USD
Máxima perda consecutiva: -127.20 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OctaFX-Real9" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 11
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 19
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 10
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.09 × 148
|
XMGlobal-Real 9
|0.21 × 19
|
ICMarketsSC-Live31
|0.26 × 50
|
OctaFX-Real9
|0.35 × 194
|
Tickmill-Live09
|0.50 × 2
|
OctaFX-Real2
|0.97 × 214
|
OctaFX-Real10
|1.00 × 1
|
EGlobal-Cent4
|1.39 × 18
|
WindsorBrokers-REAL2
|1.75 × 36
|
FBS-Real-8
|2.00 × 14
|
FBSInc-Real-11
|2.00 × 4
|
RoboForex-ProCent-6
|2.77 × 13
|
LiteFinance-Cent2.com
|4.22 × 23
|
FBS-Real-3
|4.32 × 37
|
CedarLLC-Real2
|4.50 × 2
|
FBS-Real-9
|6.60 × 45
|
FBS-Real-7
|11.00 × 1
