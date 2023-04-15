리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OctaFX-Real9"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Tickmill-Live10 0.00 × 11 RoboForex-ECN 0.00 × 19 KeyToMarkets-Live 0.00 × 10 BlackBullMarkets-Live 0.00 × 1 Axi-US03-Live 0.00 × 1 OctaFX-Real5 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live23 0.00 × 1 OctaFX-Real7 0.00 × 1 ExclusiveMarkets2-Live 2 0.09 × 148 XMGlobal-Real 9 0.21 × 19 ICMarketsSC-Live31 0.26 × 50 OctaFX-Real9 0.35 × 194 Tickmill-Live09 0.50 × 2 OctaFX-Real2 0.97 × 214 OctaFX-Real10 1.00 × 1 EGlobal-Cent4 1.39 × 18 WindsorBrokers-REAL2 1.75 × 36 FBS-Real-8 2.00 × 14 FBSInc-Real-11 2.00 × 4 RoboForex-ProCent-6 2.77 × 13 LiteFinance-Cent2.com 4.22 × 23 FBS-Real-3 4.32 × 37 CedarLLC-Real2 4.50 × 2 FBS-Real-9 6.60 × 45 FBS-Real-7 11.00 × 1