- 자본
- 축소
트레이드:
74
이익 거래:
62 (83.78%)
손실 거래:
12 (16.22%)
최고의 거래:
142.20 USD
최악의 거래:
-46.55 USD
총 수익:
322.81 USD (9 943 pips)
총 손실:
-210.82 USD (11 383 pips)
연속 최대 이익:
19 (19.12 USD)
연속 최대 이익:
183.24 USD (2)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
55.06%
최대 입금량:
60.75%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
0.88
롱(주식매수):
41 (55.41%)
숏(주식차입매도):
33 (44.59%)
수익 요인:
1.53
기대수익:
1.51 USD
평균 이익:
5.21 USD
평균 손실:
-17.57 USD
연속 최대 손실:
3 (-127.20 USD)
연속 최대 손실:
-127.20 USD (3)
월별 성장률:
2.78%
연간 예측:
33.78%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
76.30 USD
최대한의:
127.20 USD (21.89%)
상대적 삭감:
잔고별:
24.73% (127.20 USD)
자본금별:
76.75% (394.74 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|74
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|112
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|-1.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +142.20 USD
최악의 거래: -47 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +19.12 USD
연속 최대 손실: -127.20 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OctaFX-Real9"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 11
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 19
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 10
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 1
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.09 × 148
|
XMGlobal-Real 9
|0.21 × 19
|
ICMarketsSC-Live31
|0.26 × 50
|
OctaFX-Real9
|0.35 × 194
|
Tickmill-Live09
|0.50 × 2
|
OctaFX-Real2
|0.97 × 214
|
OctaFX-Real10
|1.00 × 1
|
EGlobal-Cent4
|1.39 × 18
|
WindsorBrokers-REAL2
|1.75 × 36
|
FBS-Real-8
|2.00 × 14
|
FBSInc-Real-11
|2.00 × 4
|
RoboForex-ProCent-6
|2.77 × 13
|
LiteFinance-Cent2.com
|4.22 × 23
|
FBS-Real-3
|4.32 × 37
|
CedarLLC-Real2
|4.50 × 2
|
FBS-Real-9
|6.60 × 45
|
FBS-Real-7
|11.00 × 1
