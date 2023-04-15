- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
31
Profit Trade:
27 (87.09%)
Loss Trade:
4 (12.90%)
Best Trade:
45.90 USD
Worst Trade:
-15.34 USD
Profitto lordo:
76.51 USD (3 673 pips)
Perdita lorda:
-36.98 USD (2 479 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (19.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
45.90 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
54.06%
Massimo carico di deposito:
60.75%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.79
Long Trade:
15 (48.39%)
Short Trade:
16 (51.61%)
Fattore di profitto:
2.07
Profitto previsto:
1.28 USD
Profitto medio:
2.83 USD
Perdita media:
-9.25 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-22.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-22.12 USD (2)
Crescita mensile:
5.40%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.10 USD
Massimale:
22.12 USD (4.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.28% (22.12 USD)
Per equità:
75.45% (543.67 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|40
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|1.2K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +45.90 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +19.12 USD
Massima perdita consecutiva: -22.12 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 11
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 19
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 10
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 1
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.09 × 148
|
XMGlobal-Real 9
|0.21 × 19
|
ICMarketsSC-Live31
|0.26 × 50
|
OctaFX-Real9
|0.35 × 194
|
Tickmill-Live09
|0.50 × 2
|
OctaFX-Real2
|0.97 × 214
|
OctaFX-Real10
|1.00 × 1
|
EGlobal-Cent4
|1.39 × 18
|
WindsorBrokers-REAL2
|1.75 × 36
|
FBS-Real-8
|2.00 × 14
|
FBSInc-Real-11
|2.00 × 4
|
RoboForex-ProCent-6
|2.77 × 13
|
OctaFX-Real5
|3.00 × 1
|
LiteFinance-Cent2.com
|4.22 × 23
|
FBS-Real-3
|4.32 × 37
|
CedarLLC-Real2
|4.50 × 2
|
FBS-Real-9
|6.60 × 45
|
FBS-Real-7
|11.00 × 1
