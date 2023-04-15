- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
71
Transacciones Rentables:
59 (83.09%)
Transacciones Irrentables:
12 (16.90%)
Mejor transacción:
142.20 USD
Peor transacción:
-46.55 USD
Beneficio Bruto:
319.78 USD (9 643 pips)
Pérdidas Brutas:
-210.82 USD (11 383 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (19.12 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
183.24 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
55.06%
Carga máxima del depósito:
60.75%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
0.86
Transacciones Largas:
39 (54.93%)
Transacciones Cortas:
32 (45.07%)
Factor de Beneficio:
1.52
Beneficio Esperado:
1.53 USD
Beneficio medio:
5.42 USD
Pérdidas medias:
-17.57 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-127.20 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-127.20 USD (3)
Crecimiento al mes:
3.64%
Pronóstico anual:
44.23%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
76.30 USD
Máxima:
127.20 USD (21.89%)
Reducción relativa:
De balance:
24.73% (127.20 USD)
De fondos:
76.75% (394.74 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|71
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSD
|109
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSD
|-1.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +142.20 USD
Peor transacción: -47 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +19.12 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -127.20 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OctaFX-Real9" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 11
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 19
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 10
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.09 × 148
|
XMGlobal-Real 9
|0.21 × 19
|
ICMarketsSC-Live31
|0.26 × 50
|
OctaFX-Real9
|0.35 × 194
|
Tickmill-Live09
|0.50 × 2
|
OctaFX-Real2
|0.97 × 214
|
OctaFX-Real10
|1.00 × 1
|
EGlobal-Cent4
|1.39 × 18
|
WindsorBrokers-REAL2
|1.75 × 36
|
FBS-Real-8
|2.00 × 14
|
FBSInc-Real-11
|2.00 × 4
|
RoboForex-ProCent-6
|2.77 × 13
|
LiteFinance-Cent2.com
|4.22 × 23
|
FBS-Real-3
|4.32 × 37
|
CedarLLC-Real2
|4.50 × 2
|
FBS-Real-9
|6.60 × 45
|
FBS-Real-7
|11.00 × 1
