Robhi Saputra

MasterAmbon

Robhi Saputra
0 comentarios
Fiabilidad
17 semanas
1 / 497 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 22%
OctaFX-Real9
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
71
Transacciones Rentables:
59 (83.09%)
Transacciones Irrentables:
12 (16.90%)
Mejor transacción:
142.20 USD
Peor transacción:
-46.55 USD
Beneficio Bruto:
319.78 USD (9 643 pips)
Pérdidas Brutas:
-210.82 USD (11 383 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (19.12 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
183.24 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
55.06%
Carga máxima del depósito:
60.75%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
0.86
Transacciones Largas:
39 (54.93%)
Transacciones Cortas:
32 (45.07%)
Factor de Beneficio:
1.52
Beneficio Esperado:
1.53 USD
Beneficio medio:
5.42 USD
Pérdidas medias:
-17.57 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-127.20 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-127.20 USD (3)
Crecimiento al mes:
3.64%
Pronóstico anual:
44.23%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
76.30 USD
Máxima:
127.20 USD (21.89%)
Reducción relativa:
De balance:
24.73% (127.20 USD)
De fondos:
76.75% (394.74 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 71
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD 109
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD -1.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +142.20 USD
Peor transacción: -47 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +19.12 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -127.20 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OctaFX-Real9" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Tickmill-Live10
0.00 × 11
RoboForex-ECN
0.00 × 19
KeyToMarkets-Live
0.00 × 10
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Axi-US03-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
OctaFX-Real7
0.00 × 1
OctaFX-Real5
0.00 × 1
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.09 × 148
XMGlobal-Real 9
0.21 × 19
ICMarketsSC-Live31
0.26 × 50
OctaFX-Real9
0.35 × 194
Tickmill-Live09
0.50 × 2
OctaFX-Real2
0.97 × 214
OctaFX-Real10
1.00 × 1
EGlobal-Cent4
1.39 × 18
WindsorBrokers-REAL2
1.75 × 36
FBS-Real-8
2.00 × 14
FBSInc-Real-11
2.00 × 4
RoboForex-ProCent-6
2.77 × 13
LiteFinance-Cent2.com
4.22 × 23
FBS-Real-3
4.32 × 37
CedarLLC-Real2
4.50 × 2
FBS-Real-9
6.60 × 45
FBS-Real-7
11.00 × 1
2025.12.17 01:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 14:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 15:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.23 19:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.10 13:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 10:19
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.06 16:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 14:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 13:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 11:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.30 10:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 19:01
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 04:46
No swaps are charged on the signal account
2025.10.06 00:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.05 23:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.03 09:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 08:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.