СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / MasterAmbon
Robhi Saputra

MasterAmbon

Robhi Saputra
0 отзывов
Надежность
17 недель
1 / 497 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 22%
OctaFX-Real9
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
71
Прибыльных трейдов:
59 (83.09%)
Убыточных трейдов:
12 (16.90%)
Лучший трейд:
142.20 USD
Худший трейд:
-46.55 USD
Общая прибыль:
319.78 USD (9 643 pips)
Общий убыток:
-210.82 USD (11 383 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (19.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
183.24 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
55.06%
Макс. загрузка депозита:
60.75%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.86
Длинных трейдов:
39 (54.93%)
Коротких трейдов:
32 (45.07%)
Профит фактор:
1.52
Мат. ожидание:
1.53 USD
Средняя прибыль:
5.42 USD
Средний убыток:
-17.57 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-127.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-127.20 USD (3)
Прирост в месяц:
3.64%
Годовой прогноз:
44.23%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
76.30 USD
Максимальная:
127.20 USD (21.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.73% (127.20 USD)
По эквити:
76.75% (394.74 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 71
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 109
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD -1.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +142.20 USD
Худший трейд: -47 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +19.12 USD
Макс. убыток в серии: -127.20 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real9" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tickmill-Live10
0.00 × 11
RoboForex-ECN
0.00 × 19
KeyToMarkets-Live
0.00 × 10
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Axi-US03-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
OctaFX-Real7
0.00 × 1
OctaFX-Real5
0.00 × 1
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.09 × 148
XMGlobal-Real 9
0.21 × 19
ICMarketsSC-Live31
0.26 × 50
OctaFX-Real9
0.35 × 194
Tickmill-Live09
0.50 × 2
OctaFX-Real2
0.97 × 214
OctaFX-Real10
1.00 × 1
EGlobal-Cent4
1.39 × 18
WindsorBrokers-REAL2
1.75 × 36
FBS-Real-8
2.00 × 14
FBSInc-Real-11
2.00 × 4
RoboForex-ProCent-6
2.77 × 13
LiteFinance-Cent2.com
4.22 × 23
FBS-Real-3
4.32 × 37
CedarLLC-Real2
4.50 × 2
FBS-Real-9
6.60 × 45
FBS-Real-7
11.00 × 1
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

Click link below👇

🔹Copytrade Broker Octa


Нет отзывов
2025.12.17 01:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 14:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 15:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.23 19:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.10 13:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 10:19
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.06 16:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 14:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 13:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 11:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.30 10:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 19:01
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 04:46
No swaps are charged on the signal account
2025.10.06 00:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.05 23:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.03 09:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 08:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
MasterAmbon
30 USD в месяц
22%
1
497
USD
517
USD
17
100%
71
83%
55%
1.51
1.53
USD
77%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.