- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
71
Прибыльных трейдов:
59 (83.09%)
Убыточных трейдов:
12 (16.90%)
Лучший трейд:
142.20 USD
Худший трейд:
-46.55 USD
Общая прибыль:
319.78 USD (9 643 pips)
Общий убыток:
-210.82 USD (11 383 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (19.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
183.24 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
55.06%
Макс. загрузка депозита:
60.75%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.86
Длинных трейдов:
39 (54.93%)
Коротких трейдов:
32 (45.07%)
Профит фактор:
1.52
Мат. ожидание:
1.53 USD
Средняя прибыль:
5.42 USD
Средний убыток:
-17.57 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-127.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-127.20 USD (3)
Прирост в месяц:
3.64%
Годовой прогноз:
44.23%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
76.30 USD
Максимальная:
127.20 USD (21.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.73% (127.20 USD)
По эквити:
76.75% (394.74 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|71
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|109
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|-1.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +142.20 USD
Худший трейд: -47 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +19.12 USD
Макс. убыток в серии: -127.20 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real9" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 11
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 19
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 10
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.09 × 148
|
XMGlobal-Real 9
|0.21 × 19
|
ICMarketsSC-Live31
|0.26 × 50
|
OctaFX-Real9
|0.35 × 194
|
Tickmill-Live09
|0.50 × 2
|
OctaFX-Real2
|0.97 × 214
|
OctaFX-Real10
|1.00 × 1
|
EGlobal-Cent4
|1.39 × 18
|
WindsorBrokers-REAL2
|1.75 × 36
|
FBS-Real-8
|2.00 × 14
|
FBSInc-Real-11
|2.00 × 4
|
RoboForex-ProCent-6
|2.77 × 13
|
LiteFinance-Cent2.com
|4.22 × 23
|
FBS-Real-3
|4.32 × 37
|
CedarLLC-Real2
|4.50 × 2
|
FBS-Real-9
|6.60 × 45
|
FBS-Real-7
|11.00 × 1
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
22%
1
497
USD
USD
517
USD
USD
17
100%
71
83%
55%
1.51
1.53
USD
USD
77%
1:500