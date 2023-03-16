- Büyüme
İşlemler:
16 261
Kârla kapanan işlemler:
11 514 (70.80%)
Zararla kapanan işlemler:
4 747 (29.19%)
En iyi işlem:
8 607.31 EUR
En kötü işlem:
-1 136.27 EUR
Brüt kâr:
209 215.93 EUR (11 624 270 pips)
Brüt zarar:
-127 673.15 EUR (11 012 093 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (177.61 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
11 518.80 EUR (3)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
10.26%
En son işlem:
23 saat önce
Hafta başına işlemler:
57
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
13.88
Alış işlemleri:
9 990 (61.44%)
Satış işlemleri:
6 271 (38.56%)
Kâr faktörü:
1.64
Beklenen getiri:
5.01 EUR
Ortalama kâr:
18.17 EUR
Ortalama zarar:
-26.90 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-1 202.49 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-5 798.62 EUR (10)
Aylık büyüme:
1.31%
Yıllık tahmin:
17.35%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
15.05 EUR
Maksimum:
5 873.55 EUR (26.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.30% (5 873.55 EUR)
Varlığa göre:
24.73% (15 677.32 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|4754
|EURUSD
|4600
|ETHUSD
|3512
|NZDCAD
|3241
|GBPCAD
|78
|US30
|50
|USTEC
|18
|AUDUSD
|2
|GBPUSD
|2
|USDCAD
|2
|USDJPY
|1
|F40
|1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|19K
|EURUSD
|39K
|ETHUSD
|15K
|NZDCAD
|21K
|GBPCAD
|-440
|US30
|-825
|USTEC
|257
|AUDUSD
|0
|GBPUSD
|-127
|USDCAD
|-80
|USDJPY
|32
|F40
|1
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|122K
|EURUSD
|78K
|ETHUSD
|489K
|NZDCAD
|37K
|GBPCAD
|-67K
|US30
|-24K
|USTEC
|1.7K
|AUDUSD
|18
|GBPUSD
|-108
|USDCAD
|-82
|USDJPY
|101
|F40
|29
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +8 607.31 EUR
En kötü işlem: -1 136 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +177.61 EUR
Maksimum ardışık zarar: -1 202.49 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live03" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 3
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 5
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 12
Exness-Real4
|0.00 × 4
FusionMarkets-Demo
|0.13 × 16
FusionMarkets-Live 2
|0.36 × 45
ICMarketsSC-Live25
|0.47 × 36
QtradeFX-Live2
|0.50 × 2
ICMarketsSC-Live10
|0.53 × 107
ICMarkets-Live19
|0.58 × 152
ICMarkets-Live03
|0.59 × 32
ICMarketsSC-Live19
|0.68 × 22
VantageFXInternational-Live 6
|0.69 × 13
ICMarketsSC-Live09
|0.77 × 666
MonetaMarkets-Live01
|0.78 × 9
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.85 × 91
ICMarketsSC-Live14
|0.86 × 92
ICMarketsSC-Live20
|0.89 × 61
ICMarkets-Live22
|0.89 × 93
ICMarketsSC-Live22
|0.91 × 76
Tickmill-Live08
|1.00 × 1
FPMarkets-Live
|1.00 × 9
ICMarketsSC-Live16
|1.05 × 212
ICMarketsSC-Live23
|1.10 × 355
GlobalPrime-Live
|1.22 × 9
ActInvest EA on:
- AUD CAD
- EUR USD
- NZD CAD
- ETH USD
Profit ~ 100 EUR / daily.
5.23% - the average of the last 17 months
İnceleme yok
