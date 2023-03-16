SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / ActInvest IC MARKETS
CODEINVEST S.R.L.

ActInvest IC MARKETS

CODEINVEST S.R.L.
0 inceleme
Güvenilirlik
208 hafta
0 / 0 USD
Ayda 199 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2021 415%
ICMarketsSC-Live03
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
16 261
Kârla kapanan işlemler:
11 514 (70.80%)
Zararla kapanan işlemler:
4 747 (29.19%)
En iyi işlem:
8 607.31 EUR
En kötü işlem:
-1 136.27 EUR
Brüt kâr:
209 215.93 EUR (11 624 270 pips)
Brüt zarar:
-127 673.15 EUR (11 012 093 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (177.61 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
11 518.80 EUR (3)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
10.26%
En son işlem:
23 saat önce
Hafta başına işlemler:
57
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
13.88
Alış işlemleri:
9 990 (61.44%)
Satış işlemleri:
6 271 (38.56%)
Kâr faktörü:
1.64
Beklenen getiri:
5.01 EUR
Ortalama kâr:
18.17 EUR
Ortalama zarar:
-26.90 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-1 202.49 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-5 798.62 EUR (10)
Aylık büyüme:
1.31%
Yıllık tahmin:
17.35%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
15.05 EUR
Maksimum:
5 873.55 EUR (26.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.30% (5 873.55 EUR)
Varlığa göre:
24.73% (15 677.32 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 4754
EURUSD 4600
ETHUSD 3512
NZDCAD 3241
GBPCAD 78
US30 50
USTEC 18
AUDUSD 2
GBPUSD 2
USDCAD 2
USDJPY 1
F40 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 19K
EURUSD 39K
ETHUSD 15K
NZDCAD 21K
GBPCAD -440
US30 -825
USTEC 257
AUDUSD 0
GBPUSD -127
USDCAD -80
USDJPY 32
F40 1
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 122K
EURUSD 78K
ETHUSD 489K
NZDCAD 37K
GBPCAD -67K
US30 -24K
USTEC 1.7K
AUDUSD 18
GBPUSD -108
USDCAD -82
USDJPY 101
F40 29
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +8 607.31 EUR
En kötü işlem: -1 136 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +177.61 EUR
Maksimum ardışık zarar: -1 202.49 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live03" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge12
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 5
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 12
Exness-Real4
0.00 × 4
FusionMarkets-Demo
0.13 × 16
FusionMarkets-Live 2
0.36 × 45
ICMarketsSC-Live25
0.47 × 36
QtradeFX-Live2
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.53 × 107
ICMarkets-Live19
0.58 × 152
ICMarkets-Live03
0.59 × 32
ICMarketsSC-Live19
0.68 × 22
VantageFXInternational-Live 6
0.69 × 13
ICMarketsSC-Live09
0.77 × 666
MonetaMarkets-Live01
0.78 × 9
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.85 × 91
ICMarketsSC-Live14
0.86 × 92
ICMarketsSC-Live20
0.89 × 61
ICMarkets-Live22
0.89 × 93
ICMarketsSC-Live22
0.91 × 76
Tickmill-Live08
1.00 × 1
FPMarkets-Live
1.00 × 9
ICMarketsSC-Live16
1.05 × 212
ICMarketsSC-Live23
1.10 × 355
GlobalPrime-Live
1.22 × 9
93 daha fazla...
ActInvest EA on:

- AUD CAD

- EUR USD

- NZD CAD

- ETH USD


Profit ~ 100 EUR / daily.

5.23% - the average of the last 17 months

İnceleme yok
2025.04.14 02:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.14 01:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.13 22:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 16:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 15:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 12:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 10:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 03:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 00:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 17:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2023.11.07 06:52
No swaps are charged
2023.11.07 06:52
No swaps are charged
2023.11.06 23:20
No swaps are charged on the signal account
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.