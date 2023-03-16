- Crescimento
Negociações:
17 104
Negociações com lucro:
12 115 (70.83%)
Negociações com perda:
4 989 (29.17%)
Melhor negociação:
8 607.31 EUR
Pior negociação:
-1 136.27 EUR
Lucro bruto:
218 688.57 EUR (12 807 212 pips)
Perda bruta:
-132 769.61 EUR (12 684 325 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
32 (177.61 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
11 518.80 EUR (3)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
10.26%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
75
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
14.63
Negociações longas:
10 582 (61.87%)
Negociações curtas:
6 522 (38.13%)
Fator de lucro:
1.65
Valor esperado:
5.02 EUR
Lucro médio:
18.05 EUR
Perda média:
-26.61 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-1 202.49 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-5 798.62 EUR (10)
Crescimento mensal:
0.78%
Previsão anual:
9.74%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
15.05 EUR
Máximo:
5 873.55 EUR (26.37%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.30% (5 873.55 EUR)
Pelo Capital Líquido:
24.73% (15 677.32 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|4897
|EURUSD
|4823
|ETHUSD
|3863
|NZDCAD
|3367
|GBPCAD
|78
|US30
|50
|USTEC
|18
|AUDUSD
|2
|GBPUSD
|2
|USDCAD
|2
|USDJPY
|1
|F40
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|20K
|EURUSD
|40K
|ETHUSD
|17K
|NZDCAD
|22K
|GBPCAD
|-440
|US30
|-825
|USTEC
|257
|AUDUSD
|0
|GBPUSD
|-127
|USDCAD
|-80
|USDJPY
|32
|F40
|1
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|133K
|EURUSD
|86K
|ETHUSD
|-22K
|NZDCAD
|39K
|GBPCAD
|-67K
|US30
|-24K
|USTEC
|1.7K
|AUDUSD
|18
|GBPUSD
|-108
|USDCAD
|-82
|USDJPY
|101
|F40
|29
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +8 607.31 EUR
Pior negociação: -1 136 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +177.61 EUR
Máxima perda consecutiva: -1 202.49 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live03" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 5
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 12
|
PepperstoneBS-Edge12
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Demo
|0.11 × 18
|
FusionMarkets-Live 2
|0.36 × 45
|
ICMarketsSC-Live25
|0.47 × 36
|
QtradeFX-Live2
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.53 × 107
|
ICMarkets-Live19
|0.58 × 152
|
ICMarkets-Live03
|0.59 × 32
|
ICMarketsSC-Live19
|0.68 × 22
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.69 × 13
|
ICMarketsSC-Live09
|0.77 × 666
|
MonetaMarkets-Live01
|0.78 × 9
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.85 × 91
|
ICMarketsSC-Live14
|0.86 × 92
|
ICMarketsSC-Live20
|0.89 × 61
|
ICMarkets-Live22
|0.89 × 93
|
ICMarketsSC-Live22
|0.91 × 76
|
Tickmill-Live08
|1.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|1.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live16
|1.05 × 212
|
ICMarketsSC-Live23
|1.10 × 355
ActInvest EA on:
- AUD CAD
- EUR USD
- NZD CAD
- ETH USD
Profit ~ 100 EUR / daily.
5.23% - the average of the last 17 months
