CODEINVEST S.R.L.

ActInvest IC MARKETS

CODEINVEST S.R.L.
Confiabilidade
223 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 49 USD por mês
crescimento desde 2021 436%
ICMarketsSC-Live03
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
17 104
Negociações com lucro:
12 115 (70.83%)
Negociações com perda:
4 989 (29.17%)
Melhor negociação:
8 607.31 EUR
Pior negociação:
-1 136.27 EUR
Lucro bruto:
218 688.57 EUR (12 807 212 pips)
Perda bruta:
-132 769.61 EUR (12 684 325 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
32 (177.61 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
11 518.80 EUR (3)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
10.26%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
75
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
14.63
Negociações longas:
10 582 (61.87%)
Negociações curtas:
6 522 (38.13%)
Fator de lucro:
1.65
Valor esperado:
5.02 EUR
Lucro médio:
18.05 EUR
Perda média:
-26.61 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-1 202.49 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-5 798.62 EUR (10)
Crescimento mensal:
0.78%
Previsão anual:
9.74%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
15.05 EUR
Máximo:
5 873.55 EUR (26.37%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.30% (5 873.55 EUR)
Pelo Capital Líquido:
24.73% (15 677.32 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 4897
EURUSD 4823
ETHUSD 3863
NZDCAD 3367
GBPCAD 78
US30 50
USTEC 18
AUDUSD 2
GBPUSD 2
USDCAD 2
USDJPY 1
F40 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD 20K
EURUSD 40K
ETHUSD 17K
NZDCAD 22K
GBPCAD -440
US30 -825
USTEC 257
AUDUSD 0
GBPUSD -127
USDCAD -80
USDJPY 32
F40 1
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD 133K
EURUSD 86K
ETHUSD -22K
NZDCAD 39K
GBPCAD -67K
US30 -24K
USTEC 1.7K
AUDUSD 18
GBPUSD -108
USDCAD -82
USDJPY 101
F40 29
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +8 607.31 EUR
Pior negociação: -1 136 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +177.61 EUR
Máxima perda consecutiva: -1 202.49 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live03" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Pepperstone-Edge12
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 5
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 12
PepperstoneBS-Edge12
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 4
FusionMarkets-Demo
0.11 × 18
FusionMarkets-Live 2
0.36 × 45
ICMarketsSC-Live25
0.47 × 36
QtradeFX-Live2
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.53 × 107
ICMarkets-Live19
0.58 × 152
ICMarkets-Live03
0.59 × 32
ICMarketsSC-Live19
0.68 × 22
VantageFXInternational-Live 6
0.69 × 13
ICMarketsSC-Live09
0.77 × 666
MonetaMarkets-Live01
0.78 × 9
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.85 × 91
ICMarketsSC-Live14
0.86 × 92
ICMarketsSC-Live20
0.89 × 61
ICMarkets-Live22
0.89 × 93
ICMarketsSC-Live22
0.91 × 76
Tickmill-Live08
1.00 × 1
FPMarkets-Live
1.00 × 9
ICMarketsSC-Live16
1.05 × 212
ICMarketsSC-Live23
1.10 × 355
94 mais ...
ActInvest EA on:

- AUD CAD

- EUR USD

- NZD CAD

- ETH USD


Profit ~ 100 EUR / daily.

5.23% - the average of the last 17 months

2025.04.14 02:18
2025.04.14 01:13
2025.04.13 22:57
2025.04.10 16:48
2025.04.10 15:43
2025.04.10 12:22
2025.04.10 10:30
2025.04.10 03:24
2025.04.10 00:03
2025.04.09 17:22
2023.11.07 06:52
2023.11.07 06:52
2023.11.06 23:20
