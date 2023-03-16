信号部分
信号 / MetaTrader 4 / ActInvest IC MARKETS
CODEINVEST S.R.L.

ActInvest IC MARKETS

CODEINVEST S.R.L.
0条评论
可靠性
223
0 / 0 USD
每月复制 49 USD per 
增长自 2021 436%
ICMarketsSC-Live03
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
17 104
盈利交易:
12 115 (70.83%)
亏损交易:
4 989 (29.17%)
最好交易:
8 607.31 EUR
最差交易:
-1 136.27 EUR
毛利:
218 688.57 EUR (12 807 212 pips)
毛利亏损:
-132 769.61 EUR (12 684 325 pips)
最大连续赢利:
32 (177.61 EUR)
最大连续盈利:
11 518.80 EUR (3)
夏普比率:
0.05
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
10.26%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
75
平均持有时间:
2 天
采收率:
14.63
长期交易:
10 582 (61.87%)
短期交易:
6 522 (38.13%)
利润因子:
1.65
预期回报:
5.02 EUR
平均利润:
18.05 EUR
平均损失:
-26.61 EUR
最大连续失误:
13 (-1 202.49 EUR)
最大连续亏损:
-5 798.62 EUR (10)
每月增长:
0.78%
年度预测:
9.74%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
15.05 EUR
最大值:
5 873.55 EUR (26.37%)
相对跌幅:
结余:
14.30% (5 873.55 EUR)
净值:
24.73% (15 677.32 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD 4897
EURUSD 4823
ETHUSD 3863
NZDCAD 3367
GBPCAD 78
US30 50
USTEC 18
AUDUSD 2
GBPUSD 2
USDCAD 2
USDJPY 1
F40 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD 20K
EURUSD 40K
ETHUSD 17K
NZDCAD 22K
GBPCAD -440
US30 -825
USTEC 257
AUDUSD 0
GBPUSD -127
USDCAD -80
USDJPY 32
F40 1
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD 133K
EURUSD 86K
ETHUSD -22K
NZDCAD 39K
GBPCAD -67K
US30 -24K
USTEC 1.7K
AUDUSD 18
GBPUSD -108
USDCAD -82
USDJPY 101
F40 29
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +8 607.31 EUR
最差交易: -1 136 EUR
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +177.61 EUR
最大连续亏损: -1 202.49 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live03 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Pepperstone-Edge12
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 5
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 12
PepperstoneBS-Edge12
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 4
FusionMarkets-Demo
0.11 × 18
FusionMarkets-Live 2
0.36 × 45
ICMarketsSC-Live25
0.47 × 36
QtradeFX-Live2
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.53 × 107
ICMarkets-Live19
0.58 × 152
ICMarkets-Live03
0.59 × 32
ICMarketsSC-Live19
0.68 × 22
VantageFXInternational-Live 6
0.69 × 13
ICMarketsSC-Live09
0.77 × 666
MonetaMarkets-Live01
0.78 × 9
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.85 × 91
ICMarketsSC-Live14
0.86 × 92
ICMarketsSC-Live20
0.89 × 61
ICMarkets-Live22
0.89 × 93
ICMarketsSC-Live22
0.91 × 76
Tickmill-Live08
1.00 × 1
FPMarkets-Live
1.00 × 9
ICMarketsSC-Live16
1.05 × 212
ICMarketsSC-Live23
1.10 × 355
94 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册

ActInvest EA on:

- AUD CAD

- EUR USD

- NZD CAD

- ETH USD


Profit ~ 100 EUR / daily.

5.23% - the average of the last 17 months

没有评论
2025.04.14 02:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.14 01:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.13 22:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 16:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 15:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 12:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 10:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 03:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 00:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 17:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2023.11.07 06:52
No swaps are charged
2023.11.07 06:52
No swaps are charged
2023.11.06 23:20
No swaps are charged on the signal account
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
ActInvest IC MARKETS
每月49 USD
436%
0
0
USD
114K
EUR
223
99%
17 104
70%
100%
1.64
5.02
EUR
25%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载