CODEINVEST S.R.L.

ActInvest IC MARKETS

CODEINVEST S.R.L.
0 отзывов
Надежность
223 недели
0 / 0 USD
прирост с 2021 436%
ICMarketsSC-Live03
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
17 104
Прибыльных трейдов:
12 115 (70.83%)
Убыточных трейдов:
4 989 (29.17%)
Лучший трейд:
8 607.31 EUR
Худший трейд:
-1 136.27 EUR
Общая прибыль:
218 688.57 EUR (12 807 212 pips)
Общий убыток:
-132 769.61 EUR (12 684 325 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (177.61 EUR)
Макс. прибыль в серии:
11 518.80 EUR (3)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
10.26%
Последний трейд:
46 минут
Трейдов в неделю:
75
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
14.63
Длинных трейдов:
10 582 (61.87%)
Коротких трейдов:
6 522 (38.13%)
Профит фактор:
1.65
Мат. ожидание:
5.02 EUR
Средняя прибыль:
18.05 EUR
Средний убыток:
-26.61 EUR
Макс. серия проигрышей:
13 (-1 202.49 EUR)
Макс. убыток в серии:
-5 798.62 EUR (10)
Прирост в месяц:
0.80%
Годовой прогноз:
9.74%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
15.05 EUR
Максимальная:
5 873.55 EUR (26.37%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.30% (5 873.55 EUR)
По эквити:
24.73% (15 677.32 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 4897
EURUSD 4823
ETHUSD 3863
NZDCAD 3367
GBPCAD 78
US30 50
USTEC 18
AUDUSD 2
GBPUSD 2
USDCAD 2
USDJPY 1
F40 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 20K
EURUSD 40K
ETHUSD 17K
NZDCAD 22K
GBPCAD -440
US30 -825
USTEC 257
AUDUSD 0
GBPUSD -127
USDCAD -80
USDJPY 32
F40 1
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 133K
EURUSD 86K
ETHUSD -22K
NZDCAD 39K
GBPCAD -67K
US30 -24K
USTEC 1.7K
AUDUSD 18
GBPUSD -108
USDCAD -82
USDJPY 101
F40 29
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +8 607.31 EUR
Худший трейд: -1 136 EUR
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +177.61 EUR
Макс. убыток в серии: -1 202.49 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live03" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge12
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 5
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 12
PepperstoneBS-Edge12
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 4
FusionMarkets-Demo
0.11 × 18
FusionMarkets-Live 2
0.36 × 45
ICMarketsSC-Live25
0.47 × 36
QtradeFX-Live2
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.53 × 107
ICMarkets-Live19
0.58 × 152
ICMarkets-Live03
0.59 × 32
ICMarketsSC-Live19
0.68 × 22
VantageFXInternational-Live 6
0.69 × 13
ICMarketsSC-Live09
0.77 × 666
MonetaMarkets-Live01
0.78 × 9
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.85 × 91
ICMarketsSC-Live14
0.86 × 92
ICMarketsSC-Live20
0.89 × 61
ICMarkets-Live22
0.89 × 93
ICMarketsSC-Live22
0.91 × 76
Tickmill-Live08
1.00 × 1
FPMarkets-Live
1.00 × 9
ICMarketsSC-Live16
1.05 × 212
ICMarketsSC-Live23
1.10 × 355
еще 94...
ActInvest EA on:

- AUD CAD

- EUR USD

- NZD CAD

- ETH USD


Profit ~ 100 EUR / daily.

5.23% - the average of the last 17 months

Нет отзывов
2025.04.14 02:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.14 01:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.13 22:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 16:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 15:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 12:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 10:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 03:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 00:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 17:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2023.11.07 06:52
No swaps are charged
2023.11.07 06:52
No swaps are charged
2023.11.06 23:20
No swaps are charged on the signal account
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
ActInvest IC MARKETS
49 USD в месяц
436%
0
0
USD
114K
EUR
223
99%
17 104
70%
100%
1.64
5.02
EUR
25%
1:500
