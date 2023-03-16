SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / ActInvest IC MARKETS
CODEINVEST S.R.L.

ActInvest IC MARKETS

CODEINVEST S.R.L.
0 comentarios
Fiabilidad
223 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 49 USD al mes
incremento desde 2021 436%
ICMarketsSC-Live03
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
17 105
Transacciones Rentables:
12 116 (70.83%)
Transacciones Irrentables:
4 989 (29.17%)
Mejor transacción:
8 607.31 EUR
Peor transacción:
-1 136.27 EUR
Beneficio Bruto:
218 694.63 EUR (12 807 360 pips)
Pérdidas Brutas:
-132 769.61 EUR (12 684 325 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
32 (177.61 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
11 518.80 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
10.26%
Último trade:
1 hora
Trades a la semana:
76
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
14.63
Transacciones Largas:
10 582 (61.86%)
Transacciones Cortas:
6 523 (38.14%)
Factor de Beneficio:
1.65
Beneficio Esperado:
5.02 EUR
Beneficio medio:
18.05 EUR
Pérdidas medias:
-26.61 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-1 202.49 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5 798.62 EUR (10)
Crecimiento al mes:
0.77%
Pronóstico anual:
9.45%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
15.05 EUR
Máxima:
5 873.55 EUR (26.37%)
Reducción relativa:
De balance:
14.30% (5 873.55 EUR)
De fondos:
24.73% (15 677.32 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 4897
EURUSD 4824
ETHUSD 3863
NZDCAD 3367
GBPCAD 78
US30 50
USTEC 18
AUDUSD 2
GBPUSD 2
USDCAD 2
USDJPY 1
F40 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 20K
EURUSD 40K
ETHUSD 17K
NZDCAD 22K
GBPCAD -440
US30 -825
USTEC 257
AUDUSD 0
GBPUSD -127
USDCAD -80
USDJPY 32
F40 1
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD 133K
EURUSD 86K
ETHUSD -22K
NZDCAD 39K
GBPCAD -67K
US30 -24K
USTEC 1.7K
AUDUSD 18
GBPUSD -108
USDCAD -82
USDJPY 101
F40 29
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +8 607.31 EUR
Peor transacción: -1 136 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +177.61 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -1 202.49 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live03" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Pepperstone-Edge12
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 5
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 12
PepperstoneBS-Edge12
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 4
FusionMarkets-Demo
0.11 × 18
FusionMarkets-Live 2
0.36 × 45
ICMarketsSC-Live25
0.47 × 36
QtradeFX-Live2
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.53 × 107
ICMarkets-Live19
0.58 × 152
ICMarkets-Live03
0.59 × 32
ICMarketsSC-Live19
0.68 × 22
VantageFXInternational-Live 6
0.69 × 13
ICMarketsSC-Live09
0.77 × 666
MonetaMarkets-Live01
0.78 × 9
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.85 × 91
ICMarketsSC-Live14
0.86 × 92
ICMarketsSC-Live20
0.89 × 61
ICMarkets-Live22
0.89 × 93
ICMarketsSC-Live22
0.91 × 76
Tickmill-Live08
1.00 × 1
FPMarkets-Live
1.00 × 9
ICMarketsSC-Live16
1.05 × 212
ICMarketsSC-Live23
1.10 × 355
otros 94...
ActInvest EA on:

- AUD CAD

- EUR USD

- NZD CAD

- ETH USD


Profit ~ 100 EUR / daily.

5.23% - the average of the last 17 months

2025.04.14 02:18
2025.04.14 01:13
2025.04.13 22:57
2025.04.10 16:48
2025.04.10 15:43
2025.04.10 12:22
2025.04.10 10:30
2025.04.10 03:24
2025.04.10 00:03
2025.04.09 17:22
2023.11.07 06:52
2023.11.07 06:52
2023.11.06 23:20
No swaps are charged on the signal account
