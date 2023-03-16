- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
17 105
Transacciones Rentables:
12 116 (70.83%)
Transacciones Irrentables:
4 989 (29.17%)
Mejor transacción:
8 607.31 EUR
Peor transacción:
-1 136.27 EUR
Beneficio Bruto:
218 694.63 EUR (12 807 360 pips)
Pérdidas Brutas:
-132 769.61 EUR (12 684 325 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
32 (177.61 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
11 518.80 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
10.26%
Último trade:
1 hora
Trades a la semana:
76
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
14.63
Transacciones Largas:
10 582 (61.86%)
Transacciones Cortas:
6 523 (38.14%)
Factor de Beneficio:
1.65
Beneficio Esperado:
5.02 EUR
Beneficio medio:
18.05 EUR
Pérdidas medias:
-26.61 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-1 202.49 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5 798.62 EUR (10)
Crecimiento al mes:
0.77%
Pronóstico anual:
9.45%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
15.05 EUR
Máxima:
5 873.55 EUR (26.37%)
Reducción relativa:
De balance:
14.30% (5 873.55 EUR)
De fondos:
24.73% (15 677.32 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|4897
|EURUSD
|4824
|ETHUSD
|3863
|NZDCAD
|3367
|GBPCAD
|78
|US30
|50
|USTEC
|18
|AUDUSD
|2
|GBPUSD
|2
|USDCAD
|2
|USDJPY
|1
|F40
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD
|20K
|EURUSD
|40K
|ETHUSD
|17K
|NZDCAD
|22K
|GBPCAD
|-440
|US30
|-825
|USTEC
|257
|AUDUSD
|0
|GBPUSD
|-127
|USDCAD
|-80
|USDJPY
|32
|F40
|1
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD
|133K
|EURUSD
|86K
|ETHUSD
|-22K
|NZDCAD
|39K
|GBPCAD
|-67K
|US30
|-24K
|USTEC
|1.7K
|AUDUSD
|18
|GBPUSD
|-108
|USDCAD
|-82
|USDJPY
|101
|F40
|29
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +8 607.31 EUR
Peor transacción: -1 136 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +177.61 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -1 202.49 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live03" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 5
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 12
|
PepperstoneBS-Edge12
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Demo
|0.11 × 18
|
FusionMarkets-Live 2
|0.36 × 45
|
ICMarketsSC-Live25
|0.47 × 36
|
QtradeFX-Live2
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.53 × 107
|
ICMarkets-Live19
|0.58 × 152
|
ICMarkets-Live03
|0.59 × 32
|
ICMarketsSC-Live19
|0.68 × 22
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.69 × 13
|
ICMarketsSC-Live09
|0.77 × 666
|
MonetaMarkets-Live01
|0.78 × 9
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.85 × 91
|
ICMarketsSC-Live14
|0.86 × 92
|
ICMarketsSC-Live20
|0.89 × 61
|
ICMarkets-Live22
|0.89 × 93
|
ICMarketsSC-Live22
|0.91 × 76
|
Tickmill-Live08
|1.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|1.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live16
|1.05 × 212
|
ICMarketsSC-Live23
|1.10 × 355
ActInvest EA on:
- AUD CAD
- EUR USD
- NZD CAD
- ETH USD
Profit ~ 100 EUR / daily.
5.23% - the average of the last 17 months
No hay comentarios
