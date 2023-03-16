- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
17 105
Gewinntrades:
12 116 (70.83%)
Verlusttrades:
4 989 (29.17%)
Bester Trade:
8 607.31 EUR
Schlechtester Trade:
-1 136.27 EUR
Bruttoprofit:
218 694.63 EUR (12 807 360 pips)
Bruttoverlust:
-132 769.61 EUR (12 684 325 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
32 (177.61 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
11 518.80 EUR (3)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
10.26%
Letzter Trade:
1 Minute
Trades pro Woche:
76
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
14.63
Long-Positionen:
10 582 (61.86%)
Short-Positionen:
6 523 (38.14%)
Profit-Faktor:
1.65
Mathematische Gewinnerwartung:
5.02 EUR
Durchschnittlicher Profit:
18.05 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-26.61 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-1 202.49 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5 798.62 EUR (10)
Wachstum pro Monat :
0.78%
Jahresprognose:
9.45%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
15.05 EUR
Maximaler:
5 873.55 EUR (26.37%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
14.30% (5 873.55 EUR)
Kapital:
24.73% (15 677.32 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|4897
|EURUSD
|4824
|ETHUSD
|3863
|NZDCAD
|3367
|GBPCAD
|78
|US30
|50
|USTEC
|18
|AUDUSD
|2
|GBPUSD
|2
|USDCAD
|2
|USDJPY
|1
|F40
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|20K
|EURUSD
|40K
|ETHUSD
|17K
|NZDCAD
|22K
|GBPCAD
|-440
|US30
|-825
|USTEC
|257
|AUDUSD
|0
|GBPUSD
|-127
|USDCAD
|-80
|USDJPY
|32
|F40
|1
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|133K
|EURUSD
|86K
|ETHUSD
|-22K
|NZDCAD
|39K
|GBPCAD
|-67K
|US30
|-24K
|USTEC
|1.7K
|AUDUSD
|18
|GBPUSD
|-108
|USDCAD
|-82
|USDJPY
|101
|F40
|29
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +8 607.31 EUR
Schlechtester Trade: -1 136 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +177.61 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 202.49 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live03" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 5
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 12
|
PepperstoneBS-Edge12
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Demo
|0.11 × 18
|
FusionMarkets-Live 2
|0.36 × 45
|
ICMarketsSC-Live25
|0.47 × 36
|
QtradeFX-Live2
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.53 × 107
|
ICMarkets-Live19
|0.58 × 152
|
ICMarkets-Live03
|0.59 × 32
|
ICMarketsSC-Live19
|0.68 × 22
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.69 × 13
|
ICMarketsSC-Live09
|0.77 × 666
|
MonetaMarkets-Live01
|0.78 × 9
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.85 × 91
|
ICMarketsSC-Live14
|0.86 × 92
|
ICMarketsSC-Live20
|0.89 × 61
|
ICMarkets-Live22
|0.89 × 93
|
ICMarketsSC-Live22
|0.91 × 76
|
Tickmill-Live08
|1.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|1.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live16
|1.05 × 212
|
ICMarketsSC-Live23
|1.10 × 355
noch 94 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
ActInvest EA on:
- AUD CAD
- EUR USD
- NZD CAD
- ETH USD
Profit ~ 100 EUR / daily.
5.23% - the average of the last 17 months
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
49 USD pro Monat
436%
0
0
USD
USD
114K
EUR
EUR
223
99%
17 105
70%
100%
1.64
5.02
EUR
EUR
25%
1:500