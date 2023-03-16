SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / ActInvest IC MARKETS
CODEINVEST S.R.L.

ActInvest IC MARKETS

CODEINVEST S.R.L.
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
223 Wochen
0 / 0 USD
Für 49 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2021 436%
ICMarketsSC-Live03
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
17 105
Gewinntrades:
12 116 (70.83%)
Verlusttrades:
4 989 (29.17%)
Bester Trade:
8 607.31 EUR
Schlechtester Trade:
-1 136.27 EUR
Bruttoprofit:
218 694.63 EUR (12 807 360 pips)
Bruttoverlust:
-132 769.61 EUR (12 684 325 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
32 (177.61 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
11 518.80 EUR (3)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
10.26%
Letzter Trade:
1 Minute
Trades pro Woche:
76
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
14.63
Long-Positionen:
10 582 (61.86%)
Short-Positionen:
6 523 (38.14%)
Profit-Faktor:
1.65
Mathematische Gewinnerwartung:
5.02 EUR
Durchschnittlicher Profit:
18.05 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-26.61 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-1 202.49 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5 798.62 EUR (10)
Wachstum pro Monat :
0.78%
Jahresprognose:
9.45%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
15.05 EUR
Maximaler:
5 873.55 EUR (26.37%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
14.30% (5 873.55 EUR)
Kapital:
24.73% (15 677.32 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD 4897
EURUSD 4824
ETHUSD 3863
NZDCAD 3367
GBPCAD 78
US30 50
USTEC 18
AUDUSD 2
GBPUSD 2
USDCAD 2
USDJPY 1
F40 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 20K
EURUSD 40K
ETHUSD 17K
NZDCAD 22K
GBPCAD -440
US30 -825
USTEC 257
AUDUSD 0
GBPUSD -127
USDCAD -80
USDJPY 32
F40 1
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 133K
EURUSD 86K
ETHUSD -22K
NZDCAD 39K
GBPCAD -67K
US30 -24K
USTEC 1.7K
AUDUSD 18
GBPUSD -108
USDCAD -82
USDJPY 101
F40 29
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +8 607.31 EUR
Schlechtester Trade: -1 136 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +177.61 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 202.49 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live03" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Pepperstone-Edge12
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 5
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 12
PepperstoneBS-Edge12
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 4
FusionMarkets-Demo
0.11 × 18
FusionMarkets-Live 2
0.36 × 45
ICMarketsSC-Live25
0.47 × 36
QtradeFX-Live2
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.53 × 107
ICMarkets-Live19
0.58 × 152
ICMarkets-Live03
0.59 × 32
ICMarketsSC-Live19
0.68 × 22
VantageFXInternational-Live 6
0.69 × 13
ICMarketsSC-Live09
0.77 × 666
MonetaMarkets-Live01
0.78 × 9
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.85 × 91
ICMarketsSC-Live14
0.86 × 92
ICMarketsSC-Live20
0.89 × 61
ICMarkets-Live22
0.89 × 93
ICMarketsSC-Live22
0.91 × 76
Tickmill-Live08
1.00 × 1
FPMarkets-Live
1.00 × 9
ICMarketsSC-Live16
1.05 × 212
ICMarketsSC-Live23
1.10 × 355
noch 94 ...
ActInvest EA on:

- AUD CAD

- EUR USD

- NZD CAD

- ETH USD


Profit ~ 100 EUR / daily.

5.23% - the average of the last 17 months

Keine Bewertungen
2025.04.14 02:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.14 01:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.13 22:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 16:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 15:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 12:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 10:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 03:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 00:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 17:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2023.11.07 06:52
No swaps are charged
2023.11.07 06:52
No swaps are charged
2023.11.06 23:20
No swaps are charged on the signal account
