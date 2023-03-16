- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
16 261
Profit Trade:
11 514 (70.80%)
Loss Trade:
4 747 (29.19%)
Best Trade:
8 607.31 EUR
Worst Trade:
-1 136.27 EUR
Profitto lordo:
209 215.93 EUR (11 624 270 pips)
Perdita lorda:
-127 673.15 EUR (11 012 093 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (177.61 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
11 518.80 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
10.26%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
57
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
13.88
Long Trade:
9 990 (61.44%)
Short Trade:
6 271 (38.56%)
Fattore di profitto:
1.64
Profitto previsto:
5.01 EUR
Profitto medio:
18.17 EUR
Perdita media:
-26.90 EUR
Massime perdite consecutive:
13 (-1 202.49 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-5 798.62 EUR (10)
Crescita mensile:
1.32%
Previsione annuale:
17.35%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15.05 EUR
Massimale:
5 873.55 EUR (26.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.30% (5 873.55 EUR)
Per equità:
24.73% (15 677.32 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|4754
|EURUSD
|4600
|ETHUSD
|3512
|NZDCAD
|3241
|GBPCAD
|78
|US30
|50
|USTEC
|18
|AUDUSD
|2
|GBPUSD
|2
|USDCAD
|2
|USDJPY
|1
|F40
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|19K
|EURUSD
|39K
|ETHUSD
|15K
|NZDCAD
|21K
|GBPCAD
|-440
|US30
|-825
|USTEC
|257
|AUDUSD
|0
|GBPUSD
|-127
|USDCAD
|-80
|USDJPY
|32
|F40
|1
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|122K
|EURUSD
|78K
|ETHUSD
|489K
|NZDCAD
|37K
|GBPCAD
|-67K
|US30
|-24K
|USTEC
|1.7K
|AUDUSD
|18
|GBPUSD
|-108
|USDCAD
|-82
|USDJPY
|101
|F40
|29
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8 607.31 EUR
Worst Trade: -1 136 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +177.61 EUR
Massima perdita consecutiva: -1 202.49 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 5
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 12
|
Exness-Real4
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Demo
|0.13 × 16
|
FusionMarkets-Live 2
|0.36 × 45
|
ICMarketsSC-Live25
|0.47 × 36
|
QtradeFX-Live2
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.53 × 107
|
ICMarkets-Live19
|0.58 × 152
|
ICMarkets-Live03
|0.59 × 32
|
ICMarketsSC-Live19
|0.68 × 22
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.69 × 13
|
ICMarketsSC-Live09
|0.77 × 666
|
MonetaMarkets-Live01
|0.78 × 9
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.85 × 91
|
ICMarketsSC-Live14
|0.86 × 92
|
ICMarketsSC-Live20
|0.89 × 61
|
ICMarkets-Live22
|0.89 × 93
|
ICMarketsSC-Live22
|0.91 × 76
|
Tickmill-Live08
|1.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|1.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live16
|1.05 × 212
|
ICMarketsSC-Live23
|1.10 × 355
|
GlobalPrime-Live
|1.22 × 9
ActInvest EA on:
- AUD CAD
- EUR USD
- NZD CAD
- ETH USD
Profit ~ 100 EUR / daily.
5.23% - the average of the last 17 months
