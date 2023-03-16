SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / ActInvest IC MARKETS
CODEINVEST S.R.L.

ActInvest IC MARKETS

CODEINVEST S.R.L.
0 recensioni
Affidabilità
208 settimane
0 / 0 USD
Copia per 199 USD al mese
crescita dal 2021 415%
ICMarketsSC-Live03
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
16 261
Profit Trade:
11 514 (70.80%)
Loss Trade:
4 747 (29.19%)
Best Trade:
8 607.31 EUR
Worst Trade:
-1 136.27 EUR
Profitto lordo:
209 215.93 EUR (11 624 270 pips)
Perdita lorda:
-127 673.15 EUR (11 012 093 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (177.61 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
11 518.80 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
10.26%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
57
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
13.88
Long Trade:
9 990 (61.44%)
Short Trade:
6 271 (38.56%)
Fattore di profitto:
1.64
Profitto previsto:
5.01 EUR
Profitto medio:
18.17 EUR
Perdita media:
-26.90 EUR
Massime perdite consecutive:
13 (-1 202.49 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-5 798.62 EUR (10)
Crescita mensile:
1.32%
Previsione annuale:
17.35%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15.05 EUR
Massimale:
5 873.55 EUR (26.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.30% (5 873.55 EUR)
Per equità:
24.73% (15 677.32 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 4754
EURUSD 4600
ETHUSD 3512
NZDCAD 3241
GBPCAD 78
US30 50
USTEC 18
AUDUSD 2
GBPUSD 2
USDCAD 2
USDJPY 1
F40 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 19K
EURUSD 39K
ETHUSD 15K
NZDCAD 21K
GBPCAD -440
US30 -825
USTEC 257
AUDUSD 0
GBPUSD -127
USDCAD -80
USDJPY 32
F40 1
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 122K
EURUSD 78K
ETHUSD 489K
NZDCAD 37K
GBPCAD -67K
US30 -24K
USTEC 1.7K
AUDUSD 18
GBPUSD -108
USDCAD -82
USDJPY 101
F40 29
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8 607.31 EUR
Worst Trade: -1 136 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +177.61 EUR
Massima perdita consecutiva: -1 202.49 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge12
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 5
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 12
Exness-Real4
0.00 × 4
FusionMarkets-Demo
0.13 × 16
FusionMarkets-Live 2
0.36 × 45
ICMarketsSC-Live25
0.47 × 36
QtradeFX-Live2
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.53 × 107
ICMarkets-Live19
0.58 × 152
ICMarkets-Live03
0.59 × 32
ICMarketsSC-Live19
0.68 × 22
VantageFXInternational-Live 6
0.69 × 13
ICMarketsSC-Live09
0.77 × 666
MonetaMarkets-Live01
0.78 × 9
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.85 × 91
ICMarketsSC-Live14
0.86 × 92
ICMarketsSC-Live20
0.89 × 61
ICMarkets-Live22
0.89 × 93
ICMarketsSC-Live22
0.91 × 76
Tickmill-Live08
1.00 × 1
FPMarkets-Live
1.00 × 9
ICMarketsSC-Live16
1.05 × 212
ICMarketsSC-Live23
1.10 × 355
GlobalPrime-Live
1.22 × 9
93 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

ActInvest EA on:

- AUD CAD

- EUR USD

- NZD CAD

- ETH USD


Profit ~ 100 EUR / daily.

5.23% - the average of the last 17 months

Non ci sono recensioni
2025.04.14 02:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.14 01:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.13 22:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 16:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 15:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 12:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 10:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 03:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 00:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 17:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2023.11.07 06:52
No swaps are charged
2023.11.07 06:52
No swaps are charged
2023.11.06 23:20
No swaps are charged on the signal account
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ActInvest IC MARKETS
199USD al mese
415%
0
0
USD
110K
EUR
208
99%
16 261
70%
100%
1.63
5.01
EUR
25%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.