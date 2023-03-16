시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / ActInvest IC MARKETS
CODEINVEST S.R.L.

ActInvest IC MARKETS

CODEINVEST S.R.L.
0 리뷰
안정성
223
0 / 0 USD
월별 49 USD  복사
다음 이후의 성장 2021 436%
ICMarketsSC-Live03
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
17 105
이익 거래:
12 116 (70.83%)
손실 거래:
4 989 (29.17%)
최고의 거래:
8 607.31 EUR
최악의 거래:
-1 136.27 EUR
총 수익:
218 694.63 EUR (12 807 360 pips)
총 손실:
-132 769.61 EUR (12 684 325 pips)
연속 최대 이익:
32 (177.61 EUR)
연속 최대 이익:
11 518.80 EUR (3)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
10.26%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
77
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
14.63
롱(주식매수):
10 582 (61.86%)
숏(주식차입매도):
6 523 (38.14%)
수익 요인:
1.65
기대수익:
5.02 EUR
평균 이익:
18.05 EUR
평균 손실:
-26.61 EUR
연속 최대 손실:
13 (-1 202.49 EUR)
연속 최대 손실:
-5 798.62 EUR (10)
월별 성장률:
0.77%
연간 예측:
9.45%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
15.05 EUR
최대한의:
5 873.55 EUR (26.37%)
상대적 삭감:
잔고별:
14.30% (5 873.55 EUR)
자본금별:
24.73% (15 677.32 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
AUDCAD 4897
EURUSD 4824
ETHUSD 3863
NZDCAD 3367
GBPCAD 78
US30 50
USTEC 18
AUDUSD 2
GBPUSD 2
USDCAD 2
USDJPY 1
F40 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
AUDCAD 20K
EURUSD 40K
ETHUSD 17K
NZDCAD 22K
GBPCAD -440
US30 -825
USTEC 257
AUDUSD 0
GBPUSD -127
USDCAD -80
USDJPY 32
F40 1
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
AUDCAD 133K
EURUSD 86K
ETHUSD -22K
NZDCAD 39K
GBPCAD -67K
US30 -24K
USTEC 1.7K
AUDUSD 18
GBPUSD -108
USDCAD -82
USDJPY 101
F40 29
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +8 607.31 EUR
최악의 거래: -1 136 EUR
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +177.61 EUR
연속 최대 손실: -1 202.49 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live03"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Pepperstone-Edge12
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 5
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 12
PepperstoneBS-Edge12
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 4
FusionMarkets-Demo
0.11 × 18
FusionMarkets-Live 2
0.36 × 45
ICMarketsSC-Live25
0.47 × 36
QtradeFX-Live2
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.53 × 107
ICMarkets-Live19
0.58 × 152
ICMarkets-Live03
0.59 × 32
ICMarketsSC-Live19
0.68 × 22
VantageFXInternational-Live 6
0.69 × 13
ICMarketsSC-Live09
0.77 × 666
MonetaMarkets-Live01
0.78 × 9
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.85 × 91
ICMarketsSC-Live14
0.86 × 92
ICMarketsSC-Live20
0.89 × 61
ICMarkets-Live22
0.89 × 93
ICMarketsSC-Live22
0.91 × 76
Tickmill-Live08
1.00 × 1
FPMarkets-Live
1.00 × 9
ICMarketsSC-Live16
1.05 × 212
ICMarketsSC-Live23
1.10 × 355
94 더...
ActInvest EA on:

- AUD CAD

- EUR USD

- NZD CAD

- ETH USD


Profit ~ 100 EUR / daily.

5.23% - the average of the last 17 months

리뷰 없음
2025.04.14 02:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.14 01:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.13 22:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 16:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 15:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 12:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 10:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 03:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 00:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 17:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2023.11.07 06:52
No swaps are charged
2023.11.07 06:52
No swaps are charged
2023.11.06 23:20
No swaps are charged on the signal account
