- 자본
- 축소
트레이드:
17 105
이익 거래:
12 116 (70.83%)
손실 거래:
4 989 (29.17%)
최고의 거래:
8 607.31 EUR
최악의 거래:
-1 136.27 EUR
총 수익:
218 694.63 EUR (12 807 360 pips)
총 손실:
-132 769.61 EUR (12 684 325 pips)
연속 최대 이익:
32 (177.61 EUR)
연속 최대 이익:
11 518.80 EUR (3)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
10.26%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
77
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
14.63
롱(주식매수):
10 582 (61.86%)
숏(주식차입매도):
6 523 (38.14%)
수익 요인:
1.65
기대수익:
5.02 EUR
평균 이익:
18.05 EUR
평균 손실:
-26.61 EUR
연속 최대 손실:
13 (-1 202.49 EUR)
연속 최대 손실:
-5 798.62 EUR (10)
월별 성장률:
0.77%
연간 예측:
9.45%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
15.05 EUR
최대한의:
5 873.55 EUR (26.37%)
상대적 삭감:
잔고별:
14.30% (5 873.55 EUR)
자본금별:
24.73% (15 677.32 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|4897
|EURUSD
|4824
|ETHUSD
|3863
|NZDCAD
|3367
|GBPCAD
|78
|US30
|50
|USTEC
|18
|AUDUSD
|2
|GBPUSD
|2
|USDCAD
|2
|USDJPY
|1
|F40
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|20K
|EURUSD
|40K
|ETHUSD
|17K
|NZDCAD
|22K
|GBPCAD
|-440
|US30
|-825
|USTEC
|257
|AUDUSD
|0
|GBPUSD
|-127
|USDCAD
|-80
|USDJPY
|32
|F40
|1
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|133K
|EURUSD
|86K
|ETHUSD
|-22K
|NZDCAD
|39K
|GBPCAD
|-67K
|US30
|-24K
|USTEC
|1.7K
|AUDUSD
|18
|GBPUSD
|-108
|USDCAD
|-82
|USDJPY
|101
|F40
|29
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +8 607.31 EUR
최악의 거래: -1 136 EUR
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +177.61 EUR
연속 최대 손실: -1 202.49 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live03"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 5
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 12
|
PepperstoneBS-Edge12
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Demo
|0.11 × 18
|
FusionMarkets-Live 2
|0.36 × 45
|
ICMarketsSC-Live25
|0.47 × 36
|
QtradeFX-Live2
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.53 × 107
|
ICMarkets-Live19
|0.58 × 152
|
ICMarkets-Live03
|0.59 × 32
|
ICMarketsSC-Live19
|0.68 × 22
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.69 × 13
|
ICMarketsSC-Live09
|0.77 × 666
|
MonetaMarkets-Live01
|0.78 × 9
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.85 × 91
|
ICMarketsSC-Live14
|0.86 × 92
|
ICMarketsSC-Live20
|0.89 × 61
|
ICMarkets-Live22
|0.89 × 93
|
ICMarketsSC-Live22
|0.91 × 76
|
Tickmill-Live08
|1.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|1.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live16
|1.05 × 212
|
ICMarketsSC-Live23
|1.10 × 355
ActInvest EA on:
- AUD CAD
- EUR USD
- NZD CAD
- ETH USD
Profit ~ 100 EUR / daily.
5.23% - the average of the last 17 months
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 49 USD
436%
0
0
USD
USD
114K
EUR
EUR
223
99%
17 105
70%
100%
1.64
5.02
EUR
EUR
25%
1:500