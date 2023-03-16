シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / ActInvest IC MARKETS
CODEINVEST S.R.L.

ActInvest IC MARKETS

CODEINVEST S.R.L.
レビュー0件
信頼性
223週間
0 / 0 USD
月額  49  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2021 436%
ICMarketsSC-Live03
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
17 104
利益トレード:
12 115 (70.83%)
損失トレード:
4 989 (29.17%)
ベストトレード:
8 607.31 EUR
最悪のトレード:
-1 136.27 EUR
総利益:
218 688.57 EUR (12 807 212 pips)
総損失:
-132 769.61 EUR (12 684 325 pips)
最大連続の勝ち:
32 (177.61 EUR)
最大連続利益:
11 518.80 EUR (3)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
10.26%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
75
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
14.63
長いトレード:
10 582 (61.87%)
短いトレード:
6 522 (38.13%)
プロフィットファクター:
1.65
期待されたペイオフ:
5.02 EUR
平均利益:
18.05 EUR
平均損失:
-26.61 EUR
最大連続の負け:
13 (-1 202.49 EUR)
最大連続損失:
-5 798.62 EUR (10)
月間成長:
0.78%
年間予想:
9.74%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
15.05 EUR
最大の:
5 873.55 EUR (26.37%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.30% (5 873.55 EUR)
エクイティによる:
24.73% (15 677.32 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD 4897
EURUSD 4823
ETHUSD 3863
NZDCAD 3367
GBPCAD 78
US30 50
USTEC 18
AUDUSD 2
GBPUSD 2
USDCAD 2
USDJPY 1
F40 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD 20K
EURUSD 40K
ETHUSD 17K
NZDCAD 22K
GBPCAD -440
US30 -825
USTEC 257
AUDUSD 0
GBPUSD -127
USDCAD -80
USDJPY 32
F40 1
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD 133K
EURUSD 86K
ETHUSD -22K
NZDCAD 39K
GBPCAD -67K
US30 -24K
USTEC 1.7K
AUDUSD 18
GBPUSD -108
USDCAD -82
USDJPY 101
F40 29
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +8 607.31 EUR
最悪のトレード: -1 136 EUR
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +177.61 EUR
最大連続損失: -1 202.49 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live03"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Pepperstone-Edge12
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 5
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 12
PepperstoneBS-Edge12
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 4
FusionMarkets-Demo
0.11 × 18
FusionMarkets-Live 2
0.36 × 45
ICMarketsSC-Live25
0.47 × 36
QtradeFX-Live2
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.53 × 107
ICMarkets-Live19
0.58 × 152
ICMarkets-Live03
0.59 × 32
ICMarketsSC-Live19
0.68 × 22
VantageFXInternational-Live 6
0.69 × 13
ICMarketsSC-Live09
0.77 × 666
MonetaMarkets-Live01
0.78 × 9
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.85 × 91
ICMarketsSC-Live14
0.86 × 92
ICMarketsSC-Live20
0.89 × 61
ICMarkets-Live22
0.89 × 93
ICMarketsSC-Live22
0.91 × 76
Tickmill-Live08
1.00 × 1
FPMarkets-Live
1.00 × 9
ICMarketsSC-Live16
1.05 × 212
ICMarketsSC-Live23
1.10 × 355
94 より多く...
ActInvest EA on:

- AUD CAD

- EUR USD

- NZD CAD

- ETH USD


Profit ~ 100 EUR / daily.

5.23% - the average of the last 17 months

レビューなし
2025.04.14 02:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.14 01:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.13 22:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 16:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 15:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 12:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 10:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 03:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 00:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 17:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2023.11.07 06:52
No swaps are charged
2023.11.07 06:52
No swaps are charged
2023.11.06 23:20
No swaps are charged on the signal account
