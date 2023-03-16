SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / ActInvest IC MARKETS
CODEINVEST S.R.L.

ActInvest IC MARKETS

CODEINVEST S.R.L.
0 avis
Fiabilité
208 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 199 USD par mois
croissance depuis 2021 414%
ICMarketsSC-Live03
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
16 250
Bénéfice trades:
11 512 (70.84%)
Perte trades:
4 738 (29.16%)
Meilleure transaction:
8 607.31 EUR
Pire transaction:
-1 136.27 EUR
Bénéfice brut:
208 256.77 EUR (11 598 542 pips)
Perte brute:
-126 991.07 EUR (10 690 890 pips)
Gains consécutifs maximales:
32 (177.61 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
11 518.80 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
10.26%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
57
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
13.84
Longs trades:
9 979 (61.41%)
Courts trades:
6 271 (38.59%)
Facteur de profit:
1.64
Rendement attendu:
5.00 EUR
Bénéfice moyen:
18.09 EUR
Perte moyenne:
-26.80 EUR
Pertes consécutives maximales:
13 (-1 202.49 EUR)
Perte consécutive maximale:
-5 798.62 EUR (10)
Croissance mensuelle:
1.14%
Prévision annuelle:
14.19%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
15.05 EUR
Maximal:
5 873.55 EUR (26.37%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.30% (5 873.55 EUR)
Par fonds propres:
24.73% (15 677.32 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 4754
EURUSD 4600
ETHUSD 3501
NZDCAD 3241
GBPCAD 78
US30 50
USTEC 18
AUDUSD 2
GBPUSD 2
USDCAD 2
USDJPY 1
F40 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 19K
EURUSD 39K
ETHUSD 15K
NZDCAD 21K
GBPCAD -440
US30 -825
USTEC 257
AUDUSD 0
GBPUSD -127
USDCAD -80
USDJPY 32
F40 1
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 122K
EURUSD 78K
ETHUSD 784K
NZDCAD 37K
GBPCAD -67K
US30 -24K
USTEC 1.7K
AUDUSD 18
GBPUSD -108
USDCAD -82
USDJPY 101
F40 29
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +8 607.31 EUR
Pire transaction: -1 136 EUR
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +177.61 EUR
Perte consécutive maximale: -1 202.49 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live03" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge12
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 5
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 12
Exness-Real4
0.00 × 4
FusionMarkets-Demo
0.13 × 16
FusionMarkets-Live 2
0.36 × 45
ICMarketsSC-Live25
0.47 × 36
QtradeFX-Live2
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.53 × 107
ICMarkets-Live19
0.58 × 152
ICMarkets-Live03
0.59 × 32
ICMarketsSC-Live19
0.68 × 22
VantageFXInternational-Live 6
0.69 × 13
ICMarketsSC-Live09
0.77 × 666
MonetaMarkets-Live01
0.78 × 9
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.85 × 91
ICMarketsSC-Live14
0.86 × 92
ICMarketsSC-Live20
0.89 × 61
ICMarkets-Live22
0.89 × 93
ICMarketsSC-Live22
0.91 × 76
Tickmill-Live08
1.00 × 1
FPMarkets-Live
1.00 × 9
ICMarketsSC-Live16
1.05 × 212
ICMarketsSC-Live23
1.10 × 355
GlobalPrime-Live
1.22 × 9
93 plus...
ActInvest EA on:

- AUD CAD

- EUR USD

- NZD CAD

- ETH USD


Profit ~ 100 EUR / daily.

5.23% - the average of the last 17 months

Aucun avis
2025.04.14 02:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.14 01:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.13 22:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 16:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 15:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 12:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 10:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 03:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 00:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 17:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2023.11.07 06:52
No swaps are charged
2023.11.07 06:52
No swaps are charged
2023.11.06 23:20
No swaps are charged on the signal account
