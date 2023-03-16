- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
16 250
Bénéfice trades:
11 512 (70.84%)
Perte trades:
4 738 (29.16%)
Meilleure transaction:
8 607.31 EUR
Pire transaction:
-1 136.27 EUR
Bénéfice brut:
208 256.77 EUR (11 598 542 pips)
Perte brute:
-126 991.07 EUR (10 690 890 pips)
Gains consécutifs maximales:
32 (177.61 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
11 518.80 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
10.26%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
57
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
13.84
Longs trades:
9 979 (61.41%)
Courts trades:
6 271 (38.59%)
Facteur de profit:
1.64
Rendement attendu:
5.00 EUR
Bénéfice moyen:
18.09 EUR
Perte moyenne:
-26.80 EUR
Pertes consécutives maximales:
13 (-1 202.49 EUR)
Perte consécutive maximale:
-5 798.62 EUR (10)
Croissance mensuelle:
1.14%
Prévision annuelle:
14.19%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
15.05 EUR
Maximal:
5 873.55 EUR (26.37%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.30% (5 873.55 EUR)
Par fonds propres:
24.73% (15 677.32 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|4754
|EURUSD
|4600
|ETHUSD
|3501
|NZDCAD
|3241
|GBPCAD
|78
|US30
|50
|USTEC
|18
|AUDUSD
|2
|GBPUSD
|2
|USDCAD
|2
|USDJPY
|1
|F40
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|19K
|EURUSD
|39K
|ETHUSD
|15K
|NZDCAD
|21K
|GBPCAD
|-440
|US30
|-825
|USTEC
|257
|AUDUSD
|0
|GBPUSD
|-127
|USDCAD
|-80
|USDJPY
|32
|F40
|1
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|122K
|EURUSD
|78K
|ETHUSD
|784K
|NZDCAD
|37K
|GBPCAD
|-67K
|US30
|-24K
|USTEC
|1.7K
|AUDUSD
|18
|GBPUSD
|-108
|USDCAD
|-82
|USDJPY
|101
|F40
|29
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +8 607.31 EUR
Pire transaction: -1 136 EUR
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +177.61 EUR
Perte consécutive maximale: -1 202.49 EUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live03" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 5
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 12
|
Exness-Real4
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Demo
|0.13 × 16
|
FusionMarkets-Live 2
|0.36 × 45
|
ICMarketsSC-Live25
|0.47 × 36
|
QtradeFX-Live2
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.53 × 107
|
ICMarkets-Live19
|0.58 × 152
|
ICMarkets-Live03
|0.59 × 32
|
ICMarketsSC-Live19
|0.68 × 22
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.69 × 13
|
ICMarketsSC-Live09
|0.77 × 666
|
MonetaMarkets-Live01
|0.78 × 9
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.85 × 91
|
ICMarketsSC-Live14
|0.86 × 92
|
ICMarketsSC-Live20
|0.89 × 61
|
ICMarkets-Live22
|0.89 × 93
|
ICMarketsSC-Live22
|0.91 × 76
|
Tickmill-Live08
|1.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|1.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live16
|1.05 × 212
|
ICMarketsSC-Live23
|1.10 × 355
|
GlobalPrime-Live
|1.22 × 9
93 plus...Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
ActInvest EA on:
- AUD CAD
- EUR USD
- NZD CAD
- ETH USD
Profit ~ 100 EUR / daily.
5.23% - the average of the last 17 months
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
199 USD par mois
414%
0
0
USD
USD
110K
EUR
EUR
208
99%
16 250
70%
100%
1.63
5.00
EUR
EUR
25%
1:500