Rudy Tjahjadi Widjaja St

Gramasi Slv 2907

Rudy Tjahjadi Widjaja St
1 inceleme
Güvenilirlik
154 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 201%
FBS-Real-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 534
Kârla kapanan işlemler:
2 514 (99.21%)
Zararla kapanan işlemler:
20 (0.79%)
En iyi işlem:
1 559.00 USD
En kötü işlem:
-19.10 USD
Brüt kâr:
30 246.60 USD (277 836 pips)
Brüt zarar:
-102.80 USD (2 048 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
715 (18 034.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
18 034.85 USD (715)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.29%
En son işlem:
15 dakika önce
Hafta başına işlemler:
109
Ort. tutma süresi:
20 saat
Düzelme faktörü:
1220.40
Alış işlemleri:
2 534 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
294.23
Beklenen getiri:
11.90 USD
Ortalama kâr:
12.03 USD
Ortalama zarar:
-5.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-24.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-24.70 USD (2)
Aylık büyüme:
14.01%
Yıllık tahmin:
170.02%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
24.70 USD (0.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.04% (4.75 USD)
Varlığa göre:
38.49% (4 748.90 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAGUSD 2503
archived 31
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAGUSD 14K
archived 16K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAGUSD 276K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 559.00 USD
En kötü işlem: -19 USD
Maksimum ardışık kazanç: 715
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +18 034.85 USD
Maksimum ardışık zarar: -24.70 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ScopeMarkets-Live
0.00 × 4
FBS-Real-5
0.00 × 1
FPMarkets-Live3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.67 × 3
Money Management Silver

https://fbs.partners?ibl=575709&ibp=18661712

Contract Specification for Silver: 

Spread: Floating

Contract Size: 5000

Swap: 0

*Please always follow equity with, lot size and contract spec


Ortalama derecelendirme:
Blackfist666
1075
Blackfist666 2023.05.11 12:32 
 

Makes terrible entries at .01 lot down 900 pips and the spread is only 20 for Silver.

Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.