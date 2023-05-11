- Büyüme
İşlemler:
2 534
Kârla kapanan işlemler:
2 514 (99.21%)
Zararla kapanan işlemler:
20 (0.79%)
En iyi işlem:
1 559.00 USD
En kötü işlem:
-19.10 USD
Brüt kâr:
30 246.60 USD (277 836 pips)
Brüt zarar:
-102.80 USD (2 048 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
715 (18 034.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
18 034.85 USD (715)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.29%
En son işlem:
15 dakika önce
Hafta başına işlemler:
109
Ort. tutma süresi:
20 saat
Düzelme faktörü:
1220.40
Alış işlemleri:
2 534 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
294.23
Beklenen getiri:
11.90 USD
Ortalama kâr:
12.03 USD
Ortalama zarar:
-5.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-24.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-24.70 USD (2)
Aylık büyüme:
14.01%
Yıllık tahmin:
170.02%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
24.70 USD (0.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.04% (4.75 USD)
Varlığa göre:
38.49% (4 748.90 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|2503
|archived
|31
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAGUSD
|14K
|archived
|16K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAGUSD
|276K
|archived
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 559.00 USD
En kötü işlem: -19 USD
Maksimum ardışık kazanç: 715
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +18 034.85 USD
Maksimum ardışık zarar: -24.70 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Money Management Silver
Contract Specification for Silver:
Spread: Floating
Contract Size: 5000
Swap: 0
*Please always follow equity with, lot size and contract spec
Makes terrible entries at .01 lot down 900 pips and the spread is only 20 for Silver.