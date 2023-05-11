- 자본
- 축소
트레이드:
2 534
이익 거래:
2 514 (99.21%)
손실 거래:
20 (0.79%)
최고의 거래:
1 559.00 USD
최악의 거래:
-19.10 USD
총 수익:
30 246.60 USD (277 836 pips)
총 손실:
-102.80 USD (2 048 pips)
연속 최대 이익:
715 (18 034.85 USD)
연속 최대 이익:
18 034.85 USD (715)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
1.29%
최근 거래:
24 분 전
주별 거래 수:
108
평균 유지 시간:
20 시간
회복 요인:
1220.40
롱(주식매수):
2 534 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
294.23
기대수익:
11.90 USD
평균 이익:
12.03 USD
평균 손실:
-5.14 USD
연속 최대 손실:
2 (-24.70 USD)
연속 최대 손실:
-24.70 USD (2)
월별 성장률:
14.01%
연간 예측:
170.02%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
24.70 USD (0.08%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.04% (4.75 USD)
자본금별:
38.49% (4 748.90 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|2503
|archived
|31
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAGUSD
|14K
|archived
|16K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAGUSD
|276K
|archived
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 559.00 USD
최악의 거래: -19 USD
연속 최대 이익: 715
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +18 034.85 USD
연속 최대 손실: -24.70 USD
Money Management Silver
https://fbs.partners?ibl=575709&ibp=18661712
Contract Specification for Silver:
Spread: Floating
Contract Size: 5000
Swap: 0
*Please always follow equity with, lot size and contract spec
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
201%
0
0
USD
USD
49K
USD
USD
154
98%
2 534
99%
100%
294.22
11.90
USD
USD
38%
1:500
Makes terrible entries at .01 lot down 900 pips and the spread is only 20 for Silver.