- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 534
Profit Trade:
2 514 (99.21%)
Loss Trade:
20 (0.79%)
Best Trade:
1 559.00 USD
Worst Trade:
-19.10 USD
Profitto lordo:
30 246.60 USD (277 836 pips)
Perdita lorda:
-102.80 USD (2 048 pips)
Vincite massime consecutive:
715 (18 034.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
18 034.85 USD (715)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.29%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
109
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
1220.40
Long Trade:
2 534 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
294.23
Profitto previsto:
11.90 USD
Profitto medio:
12.03 USD
Perdita media:
-5.14 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-24.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-24.70 USD (2)
Crescita mensile:
14.01%
Previsione annuale:
170.02%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
24.70 USD (0.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.04% (4.75 USD)
Per equità:
38.49% (4 748.90 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|2503
|archived
|31
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAGUSD
|14K
|archived
|16K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAGUSD
|276K
|archived
|0
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 559.00 USD
Worst Trade: -19 USD
Vincite massime consecutive: 715
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +18 034.85 USD
Massima perdita consecutiva: -24.70 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Money Management Silver
Contract Specification for Silver:
Spread: Floating
Contract Size: 5000
Swap: 0
*Please always follow equity with, lot size and contract spec
Makes terrible entries at .01 lot down 900 pips and the spread is only 20 for Silver.