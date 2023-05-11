SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Gramasi Slv 2907
Rudy Tjahjadi Widjaja St

Gramasi Slv 2907

Rudy Tjahjadi Widjaja St
1 recensione
Affidabilità
154 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 201%
FBS-Real-2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 534
Profit Trade:
2 514 (99.21%)
Loss Trade:
20 (0.79%)
Best Trade:
1 559.00 USD
Worst Trade:
-19.10 USD
Profitto lordo:
30 246.60 USD (277 836 pips)
Perdita lorda:
-102.80 USD (2 048 pips)
Vincite massime consecutive:
715 (18 034.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
18 034.85 USD (715)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.29%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
109
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
1220.40
Long Trade:
2 534 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
294.23
Profitto previsto:
11.90 USD
Profitto medio:
12.03 USD
Perdita media:
-5.14 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-24.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-24.70 USD (2)
Crescita mensile:
14.01%
Previsione annuale:
170.02%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
24.70 USD (0.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.04% (4.75 USD)
Per equità:
38.49% (4 748.90 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAGUSD 2503
archived 31
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAGUSD 14K
archived 16K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAGUSD 276K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 559.00 USD
Worst Trade: -19 USD
Vincite massime consecutive: 715
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +18 034.85 USD
Massima perdita consecutiva: -24.70 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ScopeMarkets-Live
0.00 × 4
FBS-Real-5
0.00 × 1
FPMarkets-Live3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.67 × 3
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Money Management Silver

https://fbs.partners?ibl=575709&ibp=18661712

Contract Specification for Silver: 

Spread: Floating

Contract Size: 5000

Swap: 0

*Please always follow equity with, lot size and contract spec


Valutazione media:
Blackfist666
1075
Blackfist666 2023.05.11 12:32 
 

Makes terrible entries at .01 lot down 900 pips and the spread is only 20 for Silver.

2026.01.13 07:13
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 00:15
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.08 02:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 07:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 14:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 13:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 08:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 03:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 09:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 19:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 12:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 09:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 08:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 05:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 04:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 03:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 00:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 15:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 02:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 12:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Gramasi Slv 2907
30USD al mese
201%
0
0
USD
49K
USD
154
98%
2 534
99%
100%
294.22
11.90
USD
38%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.