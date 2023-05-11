- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
2 534
Gewinntrades:
2 514 (99.21%)
Verlusttrades:
20 (0.79%)
Bester Trade:
1 559.00 USD
Schlechtester Trade:
-19.10 USD
Bruttoprofit:
30 246.60 USD (277 836 pips)
Bruttoverlust:
-102.80 USD (2 048 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
715 (18 034.85 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
18 034.85 USD (715)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
1.29%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
107
Durchschn. Haltezeit:
20 Stunden
Erholungsfaktor:
1220.40
Long-Positionen:
2 534 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
294.23
Mathematische Gewinnerwartung:
11.90 USD
Durchschnittlicher Profit:
12.03 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.14 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-24.70 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-24.70 USD (2)
Wachstum pro Monat :
14.01%
Jahresprognose:
170.02%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
24.70 USD (0.08%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.04% (4.75 USD)
Kapital:
38.49% (4 748.90 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|2503
|archived
|31
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAGUSD
|14K
|archived
|16K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAGUSD
|276K
|archived
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1 559.00 USD
Schlechtester Trade: -19 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 715
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +18 034.85 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -24.70 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ScopeMarkets-Live
|0.00 × 4
|
FBS-Real-5
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.67 × 3
Money Management Silver
https://fbs.partners?ibl=575709&ibp=18661712
Contract Specification for Silver:
Spread: Floating
Contract Size: 5000
Swap: 0
*Please always follow equity with, lot size and contract spec
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
201%
0
0
USD
USD
49K
USD
USD
154
98%
2 534
99%
100%
294.22
11.90
USD
USD
38%
1:500
Makes terrible entries at .01 lot down 900 pips and the spread is only 20 for Silver.