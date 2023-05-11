SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Gramasi Slv 2907
Rudy Tjahjadi Widjaja St

Gramasi Slv 2907

Rudy Tjahjadi Widjaja St
1 Bewertung
Zuverlässigkeit
154 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 201%
FBS-Real-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 534
Gewinntrades:
2 514 (99.21%)
Verlusttrades:
20 (0.79%)
Bester Trade:
1 559.00 USD
Schlechtester Trade:
-19.10 USD
Bruttoprofit:
30 246.60 USD (277 836 pips)
Bruttoverlust:
-102.80 USD (2 048 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
715 (18 034.85 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
18 034.85 USD (715)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
1.29%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
107
Durchschn. Haltezeit:
20 Stunden
Erholungsfaktor:
1220.40
Long-Positionen:
2 534 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
294.23
Mathematische Gewinnerwartung:
11.90 USD
Durchschnittlicher Profit:
12.03 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.14 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-24.70 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-24.70 USD (2)
Wachstum pro Monat :
14.01%
Jahresprognose:
170.02%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
24.70 USD (0.08%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.04% (4.75 USD)
Kapital:
38.49% (4 748.90 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAGUSD 2503
archived 31
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAGUSD 14K
archived 16K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAGUSD 276K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 559.00 USD
Schlechtester Trade: -19 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 715
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +18 034.85 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -24.70 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ScopeMarkets-Live
0.00 × 4
FBS-Real-5
0.00 × 1
FPMarkets-Live3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.67 × 3
Money Management Silver

https://fbs.partners?ibl=575709&ibp=18661712

Contract Specification for Silver: 

Spread: Floating

Contract Size: 5000

Swap: 0

*Please always follow equity with, lot size and contract spec


Durchschnittliche Bewertung:
Blackfist666
1075
Blackfist666 2023.05.11 12:32 
 

Makes terrible entries at .01 lot down 900 pips and the spread is only 20 for Silver.

2026.01.13 07:13
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 00:15
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.08 02:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 07:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 14:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 13:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 08:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 03:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 09:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 19:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 12:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 09:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 08:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 05:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 04:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 03:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 00:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 15:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 02:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 12:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
