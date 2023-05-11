- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 534
盈利交易:
2 514 (99.21%)
亏损交易:
20 (0.79%)
最好交易:
1 559.00 USD
最差交易:
-19.10 USD
毛利:
30 246.60 USD (277 836 pips)
毛利亏损:
-102.80 USD (2 048 pips)
最大连续赢利:
715 (18 034.85 USD)
最大连续盈利:
18 034.85 USD (715)
夏普比率:
0.13
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
1.29%
最近交易:
52 几分钟前
每周交易:
107
平均持有时间:
20 小时
采收率:
1220.40
长期交易:
2 534 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
294.23
预期回报:
11.90 USD
平均利润:
12.03 USD
平均损失:
-5.14 USD
最大连续失误:
2 (-24.70 USD)
最大连续亏损:
-24.70 USD (2)
每月增长:
14.01%
年度预测:
170.02%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
24.70 USD (0.08%)
相对跌幅:
结余:
0.04% (4.75 USD)
净值:
38.49% (4 748.90 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|2503
|archived
|31
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAGUSD
|14K
|archived
|16K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAGUSD
|276K
|archived
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 559.00 USD
最差交易: -19 USD
最大连续赢利: 715
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +18 034.85 USD
最大连续亏损: -24.70 USD
Money Management Silver
Contract Specification for Silver:
Spread: Floating
Contract Size: 5000
Swap: 0
*Please always follow equity with, lot size and contract spec
Makes terrible entries at .01 lot down 900 pips and the spread is only 20 for Silver.