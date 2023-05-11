- Cuenta
Total de Trades:
2 534
Transacciones Rentables:
2 514 (99.21%)
Transacciones Irrentables:
20 (0.79%)
Mejor transacción:
1 559.00 USD
Peor transacción:
-19.10 USD
Beneficio Bruto:
30 246.60 USD (277 836 pips)
Pérdidas Brutas:
-102.80 USD (2 048 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
715 (18 034.85 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
18 034.85 USD (715)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
1.29%
Último trade:
17 minutos
Trades a la semana:
108
Tiempo medio de espera:
20 horas
Factor de Recuperación:
1220.40
Transacciones Largas:
2 534 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
294.23
Beneficio Esperado:
11.90 USD
Beneficio medio:
12.03 USD
Pérdidas medias:
-5.14 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-24.70 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-24.70 USD (2)
Crecimiento al mes:
14.01%
Pronóstico anual:
170.02%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
24.70 USD (0.08%)
Reducción relativa:
De balance:
0.04% (4.75 USD)
De fondos:
38.49% (4 748.90 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|2503
|archived
|31
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAGUSD
|14K
|archived
|16K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAGUSD
|276K
|archived
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +1 559.00 USD
Peor transacción: -19 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 715
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +18 034.85 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -24.70 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ScopeMarkets-Live
|0.00 × 4
|
FBS-Real-5
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.67 × 3
Money Management Silver
https://fbs.partners?ibl=575709&ibp=18661712
Contract Specification for Silver:
Spread: Floating
Contract Size: 5000
Swap: 0
*Please always follow equity with, lot size and contract spec
Makes terrible entries at .01 lot down 900 pips and the spread is only 20 for Silver.