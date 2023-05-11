SeñalesSecciones
Rudy Tjahjadi Widjaja St

Gramasi Slv 2907

Rudy Tjahjadi Widjaja St
1 comentario
Fiabilidad
154 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2023 201%
FBS-Real-2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 534
Transacciones Rentables:
2 514 (99.21%)
Transacciones Irrentables:
20 (0.79%)
Mejor transacción:
1 559.00 USD
Peor transacción:
-19.10 USD
Beneficio Bruto:
30 246.60 USD (277 836 pips)
Pérdidas Brutas:
-102.80 USD (2 048 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
715 (18 034.85 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
18 034.85 USD (715)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
1.29%
Último trade:
17 minutos
Trades a la semana:
108
Tiempo medio de espera:
20 horas
Factor de Recuperación:
1220.40
Transacciones Largas:
2 534 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
294.23
Beneficio Esperado:
11.90 USD
Beneficio medio:
12.03 USD
Pérdidas medias:
-5.14 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-24.70 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-24.70 USD (2)
Crecimiento al mes:
14.01%
Pronóstico anual:
170.02%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
24.70 USD (0.08%)
Reducción relativa:
De balance:
0.04% (4.75 USD)
De fondos:
38.49% (4 748.90 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAGUSD 2503
archived 31
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAGUSD 14K
archived 16K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAGUSD 276K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 559.00 USD
Peor transacción: -19 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 715
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +18 034.85 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -24.70 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ScopeMarkets-Live
0.00 × 4
FBS-Real-5
0.00 × 1
FPMarkets-Live3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.67 × 3
Money Management Silver

https://fbs.partners?ibl=575709&ibp=18661712

Contract Specification for Silver: 

Spread: Floating

Contract Size: 5000

Swap: 0

*Please always follow equity with, lot size and contract spec


Evaluación media:
Blackfist666
1075
Blackfist666 2023.05.11 12:32 
 

Makes terrible entries at .01 lot down 900 pips and the spread is only 20 for Silver.

