トレード:
2 534
利益トレード:
2 514 (99.21%)
損失トレード:
20 (0.79%)
ベストトレード:
1 559.00 USD
最悪のトレード:
-19.10 USD
総利益:
30 246.60 USD (277 836 pips)
総損失:
-102.80 USD (2 048 pips)
最大連続の勝ち:
715 (18 034.85 USD)
最大連続利益:
18 034.85 USD (715)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
1.29%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
107
平均保有時間:
20 時間
リカバリーファクター:
1220.40
長いトレード:
2 534 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
294.23
期待されたペイオフ:
11.90 USD
平均利益:
12.03 USD
平均損失:
-5.14 USD
最大連続の負け:
2 (-24.70 USD)
最大連続損失:
-24.70 USD (2)
月間成長:
14.01%
年間予想:
170.02%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
24.70 USD (0.08%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.04% (4.75 USD)
エクイティによる:
38.49% (4 748.90 USD)
ベストトレード: +1 559.00 USD
最悪のトレード: -19 USD
最大連続の勝ち: 715
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +18 034.85 USD
最大連続損失: -24.70 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ScopeMarkets-Live
|0.00 × 4
|
FBS-Real-5
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.67 × 3
Money Management Silver
https://fbs.partners?ibl=575709&ibp=18661712
Contract Specification for Silver:
Spread: Floating
Contract Size: 5000
Swap: 0
*Please always follow equity with, lot size and contract spec
Makes terrible entries at .01 lot down 900 pips and the spread is only 20 for Silver.