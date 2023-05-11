シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Gramasi Slv 2907
Rudy Tjahjadi Widjaja St

Gramasi Slv 2907

Rudy Tjahjadi Widjaja St
レビュー1件
信頼性
154週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 201%
FBS-Real-2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 534
利益トレード:
2 514 (99.21%)
損失トレード:
20 (0.79%)
ベストトレード:
1 559.00 USD
最悪のトレード:
-19.10 USD
総利益:
30 246.60 USD (277 836 pips)
総損失:
-102.80 USD (2 048 pips)
最大連続の勝ち:
715 (18 034.85 USD)
最大連続利益:
18 034.85 USD (715)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
1.29%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
107
平均保有時間:
20 時間
リカバリーファクター:
1220.40
長いトレード:
2 534 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
294.23
期待されたペイオフ:
11.90 USD
平均利益:
12.03 USD
平均損失:
-5.14 USD
最大連続の負け:
2 (-24.70 USD)
最大連続損失:
-24.70 USD (2)
月間成長:
14.01%
年間予想:
170.02%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
24.70 USD (0.08%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.04% (4.75 USD)
エクイティによる:
38.49% (4 748.90 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAGUSD 2503
archived 31
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAGUSD 14K
archived 16K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAGUSD 276K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 559.00 USD
最悪のトレード: -19 USD
最大連続の勝ち: 715
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +18 034.85 USD
最大連続損失: -24.70 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ScopeMarkets-Live
0.00 × 4
FBS-Real-5
0.00 × 1
FPMarkets-Live3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.67 × 3
Money Management Silver

https://fbs.partners?ibl=575709&ibp=18661712

Contract Specification for Silver: 

Spread: Floating

Contract Size: 5000

Swap: 0

*Please always follow equity with, lot size and contract spec


平均の評価:
Blackfist666
1075
Blackfist666 2023.05.11 12:32 
 

Makes terrible entries at .01 lot down 900 pips and the spread is only 20 for Silver.

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください