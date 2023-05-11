- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
2 534
Bénéfice trades:
2 514 (99.21%)
Perte trades:
20 (0.79%)
Meilleure transaction:
1 559.00 USD
Pire transaction:
-19.10 USD
Bénéfice brut:
30 246.60 USD (277 836 pips)
Perte brute:
-102.80 USD (2 048 pips)
Gains consécutifs maximales:
715 (18 034.85 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
18 034.85 USD (715)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.29%
Dernier trade:
2 il y a des minutes
Trades par semaine:
109
Temps de détention moyen:
20 heures
Facteur de récupération:
1220.40
Longs trades:
2 534 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
294.23
Rendement attendu:
11.90 USD
Bénéfice moyen:
12.03 USD
Perte moyenne:
-5.14 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-24.70 USD)
Perte consécutive maximale:
-24.70 USD (2)
Croissance mensuelle:
14.01%
Prévision annuelle:
170.02%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
24.70 USD (0.08%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.04% (4.75 USD)
Par fonds propres:
38.49% (4 748.90 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|2503
|archived
|31
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAGUSD
|14K
|archived
|16K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAGUSD
|276K
|archived
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +1 559.00 USD
Pire transaction: -19 USD
Gains consécutifs maximales: 715
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +18 034.85 USD
Perte consécutive maximale: -24.70 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ScopeMarkets-Live
|0.00 × 4
|
FBS-Real-5
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.67 × 3
Money Management Silver
https://fbs.partners?ibl=575709&ibp=18661712
Contract Specification for Silver:
Spread: Floating
Contract Size: 5000
Swap: 0
*Please always follow equity with, lot size and contract spec
Makes terrible entries at .01 lot down 900 pips and the spread is only 20 for Silver.