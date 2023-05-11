SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Gramasi Slv 2907
Rudy Tjahjadi Widjaja St

Gramasi Slv 2907

Rudy Tjahjadi Widjaja St
1 avis
Fiabilité
154 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 201%
FBS-Real-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 534
Bénéfice trades:
2 514 (99.21%)
Perte trades:
20 (0.79%)
Meilleure transaction:
1 559.00 USD
Pire transaction:
-19.10 USD
Bénéfice brut:
30 246.60 USD (277 836 pips)
Perte brute:
-102.80 USD (2 048 pips)
Gains consécutifs maximales:
715 (18 034.85 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
18 034.85 USD (715)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.29%
Dernier trade:
2 il y a des minutes
Trades par semaine:
109
Temps de détention moyen:
20 heures
Facteur de récupération:
1220.40
Longs trades:
2 534 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
294.23
Rendement attendu:
11.90 USD
Bénéfice moyen:
12.03 USD
Perte moyenne:
-5.14 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-24.70 USD)
Perte consécutive maximale:
-24.70 USD (2)
Croissance mensuelle:
14.01%
Prévision annuelle:
170.02%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
24.70 USD (0.08%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.04% (4.75 USD)
Par fonds propres:
38.49% (4 748.90 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAGUSD 2503
archived 31
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAGUSD 14K
archived 16K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAGUSD 276K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 559.00 USD
Pire transaction: -19 USD
Gains consécutifs maximales: 715
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +18 034.85 USD
Perte consécutive maximale: -24.70 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ScopeMarkets-Live
0.00 × 4
FBS-Real-5
0.00 × 1
FPMarkets-Live3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.67 × 3
Money Management Silver

https://fbs.partners?ibl=575709&ibp=18661712

Contract Specification for Silver: 

Spread: Floating

Contract Size: 5000

Swap: 0

*Please always follow equity with, lot size and contract spec


Note moyenne:
Blackfist666
1075
Blackfist666 2023.05.11 12:32 
 

Makes terrible entries at .01 lot down 900 pips and the spread is only 20 for Silver.

Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Gramasi Slv 2907
30 USD par mois
201%
0
0
USD
49K
USD
154
98%
2 534
99%
100%
294.22
11.90
USD
38%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.