Rustam Latypov

NTLF

Rustam Latypov
0 inceleme
154 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 -7%
BCSForex-MT5RUSP
1:40
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
543
Kârla kapanan işlemler:
427 (78.63%)
Zararla kapanan işlemler:
116 (21.36%)
En iyi işlem:
29.37 EUR
En kötü işlem:
-260.50 EUR
Brüt kâr:
1 604.37 EUR (215 207 pips)
Brüt zarar:
-1 224.73 EUR (97 817 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (82.56 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
143.76 EUR (15)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
83.97%
Maks. mevduat yükü:
117.03%
En son işlem:
9 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.63
Alış işlemleri:
115 (21.18%)
Satış işlemleri:
428 (78.82%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
0.70 EUR
Ortalama kâr:
3.76 EUR
Ortalama zarar:
-10.56 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-473.53 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-473.53 EUR (12)
Aylık büyüme:
3.85%
Yıllık tahmin:
46.73%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
87.82 EUR
Maksimum:
603.94 EUR (106.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
75.39% (603.94 EUR)
Varlığa göre:
61.18% (310.55 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPJPY 56
CHFJPY 48
EURJPY 46
EURUSD 32
USDCHF 28
EURCAD 27
USDJPY 26
CADCHF 26
GBPAUD 22
USDCAD 21
GBPNZD 20
EURNZD 20
AUDCAD 19
GBPUSD 18
NZDUSD 16
GBPCAD 16
EURAUD 14
CADJPY 13
AUDUSD 11
AUDCHF 10
NZDCHF 10
EURCHF 9
AUDJPY 9
NZDCAD 8
AUDNZD 7
EURGBP 5
NZDJPY 4
GBPCHF 1
XAUUSD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPJPY -360
CHFJPY 33
EURJPY 70
EURUSD 99
USDCHF 80
EURCAD 71
USDJPY -16
CADCHF 63
GBPAUD 27
USDCAD -20
GBPNZD 5
EURNZD 49
AUDCAD 40
GBPUSD 55
NZDUSD 57
GBPCAD 45
EURAUD 33
CADJPY -41
AUDUSD 45
AUDCHF 39
NZDCHF -8
EURCHF 37
AUDJPY -9
NZDCAD -15
AUDNZD 20
EURGBP 6
NZDJPY 5
GBPCHF 9
XAUUSD 12
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPJPY -3.9K
CHFJPY 6.5K
EURJPY 13K
EURUSD 9K
USDCHF 6K
EURCAD 8K
USDJPY 16K
CADCHF 6.4K
GBPAUD 4.1K
USDCAD 1.9K
GBPNZD 5.4K
EURNZD 6.4K
AUDCAD 4.6K
GBPUSD 5.2K
NZDUSD 4.7K
GBPCAD 6.2K
EURAUD 4.4K
CADJPY -3.8K
AUDUSD 4.3K
AUDCHF 2.2K
NZDCHF 411
EURCHF 3.1K
AUDJPY -457
NZDCAD 694
AUDNZD 3K
EURGBP 602
NZDJPY 1.7K
GBPCHF 713
XAUUSD 1.3K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +29.37 EUR
En kötü işlem: -261 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +82.56 EUR
Maksimum ardışık zarar: -473.53 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BCSForex-MT5RUSP" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Alpari-MT5
0.25 × 3961
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.