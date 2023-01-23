- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
563
利益トレード:
437 (77.61%)
損失トレード:
126 (22.38%)
ベストトレード:
29.37 EUR
最悪のトレード:
-311.61 EUR
総利益:
1 653.52 EUR (222 744 pips)
総損失:
-1 828.20 EUR (168 778 pips)
最大連続の勝ち:
25 (82.56 EUR)
最大連続利益:
143.76 EUR (15)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
85.36%
最大入金額:
117.03%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
-0.24
長いトレード:
118 (20.96%)
短いトレード:
445 (79.04%)
プロフィットファクター:
0.90
期待されたペイオフ:
-0.31 EUR
平均利益:
3.78 EUR
平均損失:
-14.51 EUR
最大連続の負け:
12 (-473.53 EUR)
最大連続損失:
-602.27 EUR (8)
月間成長:
4.39%
年間予想:
53.29%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
214.44 EUR
最大の:
730.56 EUR (129.05%)
比較ドローダウン:
残高による:
75.39% (603.94 EUR)
エクイティによる:
64.70% (438.44 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|60
|GBPJPY
|56
|EURJPY
|47
|EURUSD
|32
|CADCHF
|29
|USDCHF
|28
|EURCAD
|27
|USDJPY
|26
|GBPAUD
|22
|USDCAD
|21
|GBPNZD
|20
|EURNZD
|20
|AUDCAD
|19
|GBPUSD
|18
|NZDUSD
|16
|GBPCAD
|16
|EURAUD
|14
|CADJPY
|13
|AUDUSD
|11
|AUDCHF
|10
|NZDCHF
|10
|EURCHF
|9
|AUDJPY
|9
|NZDCAD
|8
|AUDNZD
|7
|EURGBP
|5
|XAUUSD
|5
|NZDJPY
|4
|GBPCHF
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|CHFJPY
|46
|GBPJPY
|-360
|EURJPY
|75
|EURUSD
|99
|CADCHF
|70
|USDCHF
|80
|EURCAD
|71
|USDJPY
|-16
|GBPAUD
|27
|USDCAD
|-20
|GBPNZD
|5
|EURNZD
|49
|AUDCAD
|40
|GBPUSD
|55
|NZDUSD
|57
|GBPCAD
|45
|EURAUD
|33
|CADJPY
|-41
|AUDUSD
|45
|AUDCHF
|39
|NZDCHF
|-8
|EURCHF
|37
|AUDJPY
|-9
|NZDCAD
|-15
|AUDNZD
|20
|EURGBP
|6
|XAUUSD
|-645
|NZDJPY
|5
|GBPCHF
|9
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|CHFJPY
|8.8K
|GBPJPY
|-3.9K
|EURJPY
|14K
|EURUSD
|9K
|CADCHF
|7K
|USDCHF
|6K
|EURCAD
|8K
|USDJPY
|16K
|GBPAUD
|4.1K
|USDCAD
|1.9K
|GBPNZD
|5.4K
|EURNZD
|6.4K
|AUDCAD
|4.6K
|GBPUSD
|5.2K
|NZDUSD
|4.7K
|GBPCAD
|6.2K
|EURAUD
|4.4K
|CADJPY
|-3.8K
|AUDUSD
|4.3K
|AUDCHF
|2.2K
|NZDCHF
|411
|EURCHF
|3.1K
|AUDJPY
|-457
|NZDCAD
|694
|AUDNZD
|3K
|EURGBP
|602
|XAUUSD
|-66K
|NZDJPY
|1.7K
|GBPCHF
|713
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +29.37 EUR
最悪のトレード: -312 EUR
最大連続の勝ち: 15
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +82.56 EUR
最大連続損失: -473.53 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BCSForex-MT5RUSP"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Alpari-MT5
|0.25 × 3961
|
AlfaForexRU-Real
|1.13 × 71
Торговый счет с реальной деятельностью трейдера
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-49%
0
0
USD
USD
690
EUR
EUR
167
0%
563
77%
85%
0.90
-0.31
EUR
EUR
75%
1:40