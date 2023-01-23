シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / NTLF
Rustam Latypov

NTLF

Rustam Latypov
レビュー0件
167週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2022 -49%
BCSForex-MT5RUSP
1:40
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
563
利益トレード:
437 (77.61%)
損失トレード:
126 (22.38%)
ベストトレード:
29.37 EUR
最悪のトレード:
-311.61 EUR
総利益:
1 653.52 EUR (222 744 pips)
総損失:
-1 828.20 EUR (168 778 pips)
最大連続の勝ち:
25 (82.56 EUR)
最大連続利益:
143.76 EUR (15)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
85.36%
最大入金額:
117.03%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
-0.24
長いトレード:
118 (20.96%)
短いトレード:
445 (79.04%)
プロフィットファクター:
0.90
期待されたペイオフ:
-0.31 EUR
平均利益:
3.78 EUR
平均損失:
-14.51 EUR
最大連続の負け:
12 (-473.53 EUR)
最大連続損失:
-602.27 EUR (8)
月間成長:
4.39%
年間予想:
53.29%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
214.44 EUR
最大の:
730.56 EUR (129.05%)
比較ドローダウン:
残高による:
75.39% (603.94 EUR)
エクイティによる:
64.70% (438.44 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
CHFJPY 60
GBPJPY 56
EURJPY 47
EURUSD 32
CADCHF 29
USDCHF 28
EURCAD 27
USDJPY 26
GBPAUD 22
USDCAD 21
GBPNZD 20
EURNZD 20
AUDCAD 19
GBPUSD 18
NZDUSD 16
GBPCAD 16
EURAUD 14
CADJPY 13
AUDUSD 11
AUDCHF 10
NZDCHF 10
EURCHF 9
AUDJPY 9
NZDCAD 8
AUDNZD 7
EURGBP 5
XAUUSD 5
NZDJPY 4
GBPCHF 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
CHFJPY 46
GBPJPY -360
EURJPY 75
EURUSD 99
CADCHF 70
USDCHF 80
EURCAD 71
USDJPY -16
GBPAUD 27
USDCAD -20
GBPNZD 5
EURNZD 49
AUDCAD 40
GBPUSD 55
NZDUSD 57
GBPCAD 45
EURAUD 33
CADJPY -41
AUDUSD 45
AUDCHF 39
NZDCHF -8
EURCHF 37
AUDJPY -9
NZDCAD -15
AUDNZD 20
EURGBP 6
XAUUSD -645
NZDJPY 5
GBPCHF 9
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
CHFJPY 8.8K
GBPJPY -3.9K
EURJPY 14K
EURUSD 9K
CADCHF 7K
USDCHF 6K
EURCAD 8K
USDJPY 16K
GBPAUD 4.1K
USDCAD 1.9K
GBPNZD 5.4K
EURNZD 6.4K
AUDCAD 4.6K
GBPUSD 5.2K
NZDUSD 4.7K
GBPCAD 6.2K
EURAUD 4.4K
CADJPY -3.8K
AUDUSD 4.3K
AUDCHF 2.2K
NZDCHF 411
EURCHF 3.1K
AUDJPY -457
NZDCAD 694
AUDNZD 3K
EURGBP 602
XAUUSD -66K
NZDJPY 1.7K
GBPCHF 713
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +29.37 EUR
最悪のトレード: -312 EUR
最大連続の勝ち: 15
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +82.56 EUR
最大連続損失: -473.53 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BCSForex-MT5RUSP"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Alpari-MT5
0.25 × 3961
AlfaForexRU-Real
1.13 × 71
Торговый счет с реальной деятельностью трейдера 
レビューなし
2025.12.08 14:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 14:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.07 16:50
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.28 09:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 14:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.26 22:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 20:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 18:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 13:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 06:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 08:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 07:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 06:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 08:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 02:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 00:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 08:16
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 07:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 04:24
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
