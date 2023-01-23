- Wachstum
Trades insgesamt:
563
Gewinntrades:
437 (77.61%)
Verlusttrades:
126 (22.38%)
Bester Trade:
29.37 EUR
Schlechtester Trade:
-311.61 EUR
Bruttoprofit:
1 653.52 EUR (222 744 pips)
Bruttoverlust:
-1 828.20 EUR (168 778 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
25 (82.56 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
143.76 EUR (15)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading-Aktivität:
85.36%
Max deposit load:
117.03%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
-0.24
Long-Positionen:
118 (20.96%)
Short-Positionen:
445 (79.04%)
Profit-Faktor:
0.90
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.31 EUR
Durchschnittlicher Profit:
3.78 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-14.51 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-473.53 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-602.27 EUR (8)
Wachstum pro Monat :
4.39%
Jahresprognose:
53.29%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
214.44 EUR
Maximaler:
730.56 EUR (129.05%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
75.39% (603.94 EUR)
Kapital:
64.70% (438.44 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|60
|GBPJPY
|56
|EURJPY
|47
|EURUSD
|32
|CADCHF
|29
|USDCHF
|28
|EURCAD
|27
|USDJPY
|26
|GBPAUD
|22
|USDCAD
|21
|GBPNZD
|20
|EURNZD
|20
|AUDCAD
|19
|GBPUSD
|18
|NZDUSD
|16
|GBPCAD
|16
|EURAUD
|14
|CADJPY
|13
|AUDUSD
|11
|AUDCHF
|10
|NZDCHF
|10
|EURCHF
|9
|AUDJPY
|9
|NZDCAD
|8
|AUDNZD
|7
|EURGBP
|5
|XAUUSD
|5
|NZDJPY
|4
|GBPCHF
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|CHFJPY
|46
|GBPJPY
|-360
|EURJPY
|75
|EURUSD
|99
|CADCHF
|70
|USDCHF
|80
|EURCAD
|71
|USDJPY
|-16
|GBPAUD
|27
|USDCAD
|-20
|GBPNZD
|5
|EURNZD
|49
|AUDCAD
|40
|GBPUSD
|55
|NZDUSD
|57
|GBPCAD
|45
|EURAUD
|33
|CADJPY
|-41
|AUDUSD
|45
|AUDCHF
|39
|NZDCHF
|-8
|EURCHF
|37
|AUDJPY
|-9
|NZDCAD
|-15
|AUDNZD
|20
|EURGBP
|6
|XAUUSD
|-645
|NZDJPY
|5
|GBPCHF
|9
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|CHFJPY
|8.8K
|GBPJPY
|-3.9K
|EURJPY
|14K
|EURUSD
|9K
|CADCHF
|7K
|USDCHF
|6K
|EURCAD
|8K
|USDJPY
|16K
|GBPAUD
|4.1K
|USDCAD
|1.9K
|GBPNZD
|5.4K
|EURNZD
|6.4K
|AUDCAD
|4.6K
|GBPUSD
|5.2K
|NZDUSD
|4.7K
|GBPCAD
|6.2K
|EURAUD
|4.4K
|CADJPY
|-3.8K
|AUDUSD
|4.3K
|AUDCHF
|2.2K
|NZDCHF
|411
|EURCHF
|3.1K
|AUDJPY
|-457
|NZDCAD
|694
|AUDNZD
|3K
|EURGBP
|602
|XAUUSD
|-66K
|NZDJPY
|1.7K
|GBPCHF
|713
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +29.37 EUR
Schlechtester Trade: -312 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 15
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +82.56 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -473.53 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "BCSForex-MT5RUSP" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Alpari-MT5
|0.25 × 3961
|
AlfaForexRU-Real
|1.13 × 71
Торговый счет с реальной деятельностью трейдера
Keine Bewertungen
30 USD pro Monat
-49%
0
0
USD
USD
690
EUR
EUR
167
0%
563
77%
85%
0.90
-0.31
EUR
EUR
75%
1:40