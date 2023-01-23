SignaleKategorien
Rustam Latypov

NTLF

Rustam Latypov
0 Bewertungen
167 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2022 -49%
BCSForex-MT5RUSP
1:40
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
563
Gewinntrades:
437 (77.61%)
Verlusttrades:
126 (22.38%)
Bester Trade:
29.37 EUR
Schlechtester Trade:
-311.61 EUR
Bruttoprofit:
1 653.52 EUR (222 744 pips)
Bruttoverlust:
-1 828.20 EUR (168 778 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
25 (82.56 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
143.76 EUR (15)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading-Aktivität:
85.36%
Max deposit load:
117.03%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
-0.24
Long-Positionen:
118 (20.96%)
Short-Positionen:
445 (79.04%)
Profit-Faktor:
0.90
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.31 EUR
Durchschnittlicher Profit:
3.78 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-14.51 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-473.53 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-602.27 EUR (8)
Wachstum pro Monat :
4.39%
Jahresprognose:
53.29%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
214.44 EUR
Maximaler:
730.56 EUR (129.05%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
75.39% (603.94 EUR)
Kapital:
64.70% (438.44 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
CHFJPY 60
GBPJPY 56
EURJPY 47
EURUSD 32
CADCHF 29
USDCHF 28
EURCAD 27
USDJPY 26
GBPAUD 22
USDCAD 21
GBPNZD 20
EURNZD 20
AUDCAD 19
GBPUSD 18
NZDUSD 16
GBPCAD 16
EURAUD 14
CADJPY 13
AUDUSD 11
AUDCHF 10
NZDCHF 10
EURCHF 9
AUDJPY 9
NZDCAD 8
AUDNZD 7
EURGBP 5
XAUUSD 5
NZDJPY 4
GBPCHF 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
CHFJPY 46
GBPJPY -360
EURJPY 75
EURUSD 99
CADCHF 70
USDCHF 80
EURCAD 71
USDJPY -16
GBPAUD 27
USDCAD -20
GBPNZD 5
EURNZD 49
AUDCAD 40
GBPUSD 55
NZDUSD 57
GBPCAD 45
EURAUD 33
CADJPY -41
AUDUSD 45
AUDCHF 39
NZDCHF -8
EURCHF 37
AUDJPY -9
NZDCAD -15
AUDNZD 20
EURGBP 6
XAUUSD -645
NZDJPY 5
GBPCHF 9
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
CHFJPY 8.8K
GBPJPY -3.9K
EURJPY 14K
EURUSD 9K
CADCHF 7K
USDCHF 6K
EURCAD 8K
USDJPY 16K
GBPAUD 4.1K
USDCAD 1.9K
GBPNZD 5.4K
EURNZD 6.4K
AUDCAD 4.6K
GBPUSD 5.2K
NZDUSD 4.7K
GBPCAD 6.2K
EURAUD 4.4K
CADJPY -3.8K
AUDUSD 4.3K
AUDCHF 2.2K
NZDCHF 411
EURCHF 3.1K
AUDJPY -457
NZDCAD 694
AUDNZD 3K
EURGBP 602
XAUUSD -66K
NZDJPY 1.7K
GBPCHF 713
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +29.37 EUR
Schlechtester Trade: -312 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 15
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +82.56 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -473.53 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "BCSForex-MT5RUSP" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Alpari-MT5
0.25 × 3961
AlfaForexRU-Real
1.13 × 71
